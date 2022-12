Nuevo varapalo para Ana Obregón. A pocas horas de dar las Campanadas y despedirse de un terrible año junto a Los Morancos, la televisiva ha recibido la noticia de que, la que un día fue su nuera, Carolina Monje, ha rehecho su vida junto a otra persona y está a punto de pasar por el altar. Y es que, aunque seguro que la presentadora se alegra de que a la que fuera novia de su hijo le vaya todo bien, lo cierto es que le duele ver que está haciendo todo lo que un día empezó a escribir y prometerse con Aless Lequio, dejando claro que el joven ya no va a regresar más.

Pues, si hay una realidad, esa es que Obregón todavía no supera que su hijo ya no está con ella, y continúa con un duelo de lo más doloroso que está afrontando de la mejor de las maneras. Sin embargo, este giro de 180 grados en la vida de la que fuera su nuera parece no haberle sentado nada bien, por lo que ha tomado la decisión de darle unfollow en Instagram. Lo último que se sabía es que ambas mantenían una buena relación y se llamaban de vez en cuando, pero parece que todo ha cambiado.

Ahora, la joven empresaria está completamente volcada en su trabajo y, aunque no olvida al ya recordado Lequio, lo cierto es que ha conseguido recuperar la ilusión junto a Alejandro Lopera, con quien se dará el ‘sí, quiero’ en los próximos meses. Por su parte, Carolina no ha dejado de seguir a Obregón en el universo 2.0 y esta ha mantenido entre sus seguidores el perfil profesional de su ex nuera, una firma de moda que ya acumula cientos de seguidores. Parece que el apoyo incondicional que ambas se profesaban en los momentos más complicados ha quedado ya en el pasado.

Fue el pasado mes de septiembre cuando salió a la luz que Monje tenía un nuevo amor. El español se puso en contacto con el entorno de la joven, quien confirmó que se conocieron a finales de 2021 y que poco a poco se fueron convirtiendo en los perfectos compañeros de vida. Según relató el medio, Ana Obregón fue conocedora de la noticia antes de que trascendiera a la prensa, alegando tener buenos deseos hacia la que un día fue la novia de su pequeño. “Ana entiende que Carolina es una mujer joven y debe rehacer su vida. Le estará eternamente agradecida por tantas cosas”, dijo la fuente para el digital.

Unas palabras que dejan claro que entre ellas seguía habiendo buena sintonía y que esta desvinculación de las redes sociales se podría deber, únicamente, a un paso al frente para que la presentadora pueda rehacer su vida tal y como lo ha hecho Carolina. Sin rencor y sin malos rollos, solo siguiendo el refrán de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, pues la joven Monje está consiguiendo todo lo que Obregón se imaginaba que haría junto a su hijo Aless y que finalmente no pudo ser.