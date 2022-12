Ana Obregón ‘huye’ de su Navidad más complicada antes de dar las Campanadas

Poco más de una semana queda para la reaparición de Ana Obregón en Televisión Española nada más y nada menos que dando las Campanadas desde la Puerta del Sol, y sin embargo, ha optado por desconectar para así recargar pilas con más fuerza que nunca y hacer un buen dato para la cadena que consiga superar al que logró Cristina Pedroche durante la pasada temporada. Una ardua tarea para la que no contará con la compañía de Anne Igartiburu sino de Los Morancos, que se estrenan en la cadena pública probablemente con muchas ganas de hacer historia.

A través de sus redes sociales y durante esta misma tarde, la protagonista de Ana y los 7 ha compartido con sus más de 900 mil seguidores una storie a bordo de un coche con la que dejaba entrever que estaba dispuesta a dejar Madrid de manera temporal, teniendo en cuenta las fechas señaladas en las que nos encontramos: “Huyendo de la Navidad y la realidad guiada por tu luz”, escribía, enfocando a un paisaje natural con el sol de fondo. Sin duda alguna, una declaración de intenciones con la que demuestra no estar de ánimo para celebrar la llegada de Papá Noel ni la de los Reyes Magos, sobre todo teniendo en cuenta que hace casi tres años que fallecieron su hijo y su madre, y durante el pasado mes de septiembre también tuvo que despedirse de su padre a los 96 años de edad, siendo este el último pilar fundamental a nivel familiar que le quedaba en vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Pero las publicaciones de Obregón a lo largo del viernes no han quedado ahí, y unas horas más tarde, la maestra de ceremonias ha querido llevar a cabo un vídeo de lo más tierno con su hijo como gran protagonista, apareciendo también sus dos progenitores: “Mi Aless. Desde pequeñito te encantaba la Navidad, las luces, el árbol, los renos iluminados que poníamos en el jardín… Aún tengo ese gorro de Papá Noel que te acompañaba todo el día iluminando con tu alocada ternura y generosidad a todos los que estábamos a tu alrededor. Es mi primera Nochebuena sin papá, mamá y sin ti, os pido que no os enfadéis conmigo si ya no puedo celebrarla nunca más, si muero de pena… Estaré con mi cuerpo y mi alma sola en la tierra, pero como mi corazón emigró con el vuestro mañana adornaremos el cielo de bolas, pinos y luces de todos los colores. Daría mi vida por estar con vosotros. Os quiero más allá de la eternidad”, sentenciaba en un emotivo mensaje que en cuestión de instantes ha reunido más de 9.000 “me gusta”, entre los que también estaba el de su ex, Alessandro Lequio. Además, muchas han sido las personas que han querido enviar su apoyo a Ana a través de comentarios, mandándola fuertes abrazos para que vuelva a hacer gala de la resiliencia que la caracteriza.