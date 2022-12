Cristina Pedroche desvela la clave definitiva de su próximo vestido para las Campanadas

Poco más de una semana queda para la reaparición estelar de Cristina Pedroche en las Campanadas, y sin embargo, ya todas las miradas están puestas sobre ella y en las posibilidades que hay de que dé alguna pista sobre cómo será el traje con el que despedirá el año desde la Puerta del Sol. Y es que, si hay una fecha importante en la carrera profesional de la vallecana es el 31 de diciembre, cuando la esposa de Dabiz Muñoz tiene enganchados a millones de espectadores a la televisión que esperan ver cuál es el diseño con el que sorprende para dar la bienvenida al Año Nuevo.

Es por ello que, en la recta final previa a este gran día, la presentadora ha pasado de ser colaboradora de El Hormiguero para ser la gran invitada, sentándose frente a Pablo Motos para someterse a sus preguntas, las cuales girarían en torno a la Nochevieja y a todos los planes que la de Vallecas está ultimando para que todo salga bien como de costumbre. Ha sido en torno a las 22:00 horas de la tarde cuando, ataviada con un mini vestido abullonado de color rosa fucsia y una melena completamente rizada, Cristina Pedroche se ha convertido en la gran protagonista del programa de las noches de Antena 3, dispuesta a divertirse junto a todos sus compañeros de cadena y profesión, no sin antes bailar La Bachata de Manuel Turizo.

Como regalo para el presentador y el equipo, Cristina ha traído un roscón y varios turrones elaborados por Dabiz Muñoz, sobre todo teniendo en cuenta que se tratan de dos de las creaciones más demandadas en Navidad en centros como El Corte Inglés. Unos minutos más tarde, y después de dar Pablo Motos el visto bueno, Pedroche ha tenido oportunidad de hablar sobre su anterior vestido de Nochevieja, obra de Manuel Piña: «Hay gente que no entiende que es un show, es entretenimiento», comenzaba diciendo, respondiendo así a quienes criticaron que no se rapara la cabeza y se pusiera un casco para crear el mismo efecto.

No obstante, según avanzaba el programa, ha llegado el momento de hablar sobre las próximas Campanadas, para las que queda poco más de una semana y la invitada ya se ha atrevido a hablar de ello: «Este año va a ser todo lo contrario al anterior. Vuelven las transparencias. Han estado involucradas casi 100 personas en este vestido, es el año en el que más personas saben cómo es el diseño, aunque hay algunas que solo han aportado un trocito y no han visto cómo es terminado. Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo», desvelaba, admitiendo que su traje traerá un discurso consigo que cree que «va a gustar».

Ante estas pistas, el maestro de ceremonias ha descubierto que el nuevo diseño de Cristina iba encaminado hacia el bodypainting, una disciplina del arte que Pedroche no había probado y en la que la comunicadora ha confesado que se tarda «entre dos y tres horas». De esta manera, la esposa del chef habría manifestado en su totalidad uno de los entresijos más esperados sobre su look de cara al 31 de diciembre, aunque aún habrá que esperar para ver con qué sorpresa consigue dejar a la audiencia boquiabierta.