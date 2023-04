Ana Obregón, tres años después de haber perdido al amor de su vida, está levantando cabeza. La pequeña ha llegado a su vida para devolverle la sonrisa y, con más fuerza que nunca, la actriz está a punto de hacer realidad las tres últimas voluntades de su hijo Aless: su fundación, su hija y su libro. Será mañana cuando todas las librerías de la geografía nacional pongan a la venta El chico de las musarañas; un estreno que se ha empañado por otro motivo, con Carolina Monje como protagonista.

Cabe recordar que la última novia de Aless Lequio mantuvo una estrecha relación de amistad con Ana Obregón, juntando aún más sus caminos tras la pérdida. La joven pasó por una absoluta oscuridad y vio en la actriz el hombro donde llorar. Sin embargo, el tiempo le hizo sanar y Carolina consiguió rehacer su vida de la mano de Álex Lopera, con quien está a punto de pasar por el altar. Pero su felicidad ha vuelto a ensombrecerse con esta nueva ‘maternidad’ de Obregón. La niña con ADN de Aless Lequio le ha traído infinidad de recuerdos que pensaba haber superado, y ha sido un paso atrás en su duelo.

No obstante, esto no ha impedido que Obregón y Monje continúen manteniendo su relación. Tal y como ha informado Vanitatis, la bióloga le mandó una extensa carta abordando cuatro puntos en concreto, además de darle las gracias por su silencio, pues la joven ha querido mantenerse en todo momento en un discreto segundo plano. Además, en el mensaje que podría ocupar un folio de largo, la bióloga le recordaba el cariño que siente por ella y le hacía una petición muy significativa: que conociera a la niña e, incluso, entablasen una bonita relación. Para finalizar, la actriz le deseaba toda la felicidad del mundo.

Pero no todo ha quedado ahí pues, según el digital, Carolina Monje fue consciente de los planes de Obregón desde el principio, pero se quiso desmarcar por completo. Y es que, aunque uno de los objetivos de la joven y Aless era ser padres, nunca se imaginó en esta situación. Asimismo, este mensaje de la presentadora le pilló por sorpresa ya que, aunque tenían relación por los trámites de la fundación, hacía tiempo que no hablaban de forma fluida.

La reacción de Carolina Monje

Tras esto, Beatriz Cortázar ha dado más información sobre cómo se tomó la joven este mensaje. Tal y como ha revelado en El programa de Ana Rosa, Carolina recibió la carta cuando estaba de vacaciones en Ibiza junto a unas amigas y su prometido: «Carolina se quedó muy afectada emocionalmente y no supo cómo reaccionar». Además, la periodista ha añadido: «No está preparada para asumir el regreso de Aless en cierta forma a través de Ana Sandra. Todo eso le remueve muchas cosas del pasado». En pleno directo, Cortázar se ha puesto en contacto con una persona cercana a la joven: «Me confirma que esa carta le llegó, que había solo cuatro personas cuando le llega y que ahora mismoCarola está horrorizada porque no quiere estar en este debate y preocupada porque no sabe quién de esas cuatro personas ha filtrado la información».