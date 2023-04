La nueva maternidad de Ana Obregón (68) está dando (y mucho) de que hablar. Desde que el pasado 28 de marzo, la revista ¡Hola! publicara en exclusiva que la intérprete de Ana y los siete se había convertido en madre de una niña por gestación subrogada en el Memorial Regional Hospital de Miami, apenas tres años después del fallecimiento de su hijo Aless víctima del cáncer que padecía desde enero de 2018, y la de sus padres, Antonio y Ana, con apenas meses de diferentes; las especulaciones y teorías no cesan. Más aún después de que la propia Ana haya confirmado que la recién nacida, Ana Sandra Lequio, es en realidad, hija de su hijo y por consiguiente, nieta de la actriz y de Alessandro Lequio (62), conocido por el sobrenombre de El Conde Lequio.

Sin ir más lejos, una de las cuestiones más comentadas es sobre cómo se produjo la gestación del nacimiento de Ana Sandra, y sobre si la veterana presentadora le pidió a Carolina Monje, la que fuera novia de Aless cuando el joven decidió congelar su esperma en la clínica de fertilidad IVI de Madrid, antes de empezar las sesiones de quimioterapia el 8 de abril de 2020 en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York; que fuese madre de esta niña. Algo a lo que la propia Ana ha querido responder, tajante, en la tarde de esta sábado en el programa Fiesta.

Por medio del periodista Aurelio Manzano (55), Ana Obregón ha desmentido que «se pensara que fuera su novia Carolina la que fuera a tener el hijo póstumo de Aless. Tengo muy buena relación con ella. Por supuesto tiene todo el derecho del mundo a casarse, rehacer su vida y ser feliz. Nunca le pedí que fuera madre del bebé, yo tenía muy claro el deseo de mi hijo y eso saldrá en el libro». Unas palabras que llegan apenas veinticuatro horas después de que la periodista Mónika Vergara asegura en el mismo programa que Carolina tuvo con ella «una conversación muy corta, escueta y aséptica» en la que «el tono de voz era de tristeza, de que toda esta situación le está removiendo muchísimo. Ella me asegura que no va a hablar con nadie, que quiere estar al margen de esta historia y centrarse en su vida profesional», añadió.

En este sentido, y si bien no reaccionó al anuncio de su compromiso nupcial con su actual novio, Alejandro Lopera, Ana ha confesado que se alegró mucho por la feliz noticia. «Me alegré mucho por su boda y por ella, que tiene derecho a rehacer su vida», ha contado la presentadora al colaborador del programa que conduce Emma García (49).

Ana Obregón responde a las críticas

Hace escasamente unas horas, Ana Obregón ha roto su silencio mediante un comunicado en sus redes sociales, y estallado contra las críticas que está recibiendo por su decisión de ser madre en cumplimiento de la última voluntad de su hijo. «Estoy totalmente a favor de los vientres de alquiler, dejemos la hipocresía de una vez. La mujer que alquila su vientre no lo hace obligada, es ella quien decide hacerlo haciendo uso de ¿Cómo es eso? Mi cuerpo, yo decido», ha comenzado diciendo. «¿Qué pasa que para alquilar su vientre no puede, pero para abortar sí? ¿Quién decide lo qué podemos decidir de nuestro cuerpo? Ya está bien de acribillar a las personas que deciden hacer algo que otro no haría. No soporto tanta hipocresía», zanja.