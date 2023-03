Cinco años han tenido que pasar para que Miguel Bosé y Nacho Palau entierren el hacha de guerra y se reconcilien. O eso parece ser. Después de una larga relación de amor con cuatro hijos en común, la pareja decidía separar sus caminos con un adiós de lo más convulso que terminó en los juzgados. Pero todo eso parece haber quedado, como dice la canción, en ‘pasado pisado’.

Ahora, el cantante y el ex concursante de Supervivientes han acercado posturas hasta tal punto de quedar a escondidas. Los primeros detalles de su reconciliación se empezaron a ver cuando Palau comunicó que padecía cáncer de pulmón. Un punto de inflexión en su vida en el que contó con el apoyo incondicional de su ex pareja. «Estoy emocionado, pensaba que iba a estar más tranquilo. Volver a reencontrarme con mucha gente, me ha emocionado. He descubierto que la gente me quería, ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido», dijo en su regreso a las primeras filas de Telecinco.

Después de unos meses alejado del foco mediático, el ex superviviente se sentó en el plató de Déjate querer para revelar cómo había sido su recuperación y a quién se había acercado tras la enfermedad: «Se me hinchó la garganta, tengo una cuerda vocal fastidiada que no recuperaré. Hace un mes que empecé a hablar. Cuando perdí la voz sentí mucha empatía con Miguel. Él perdió la voz y sigue con la voz jodida». Ahora, la reconciliación ya es una realidad pues, tal y como ha comunicado Informalia, la ex pareja ha tenido una cita secreta en Madrid que ya ha trascendido a los medios de comunicación.

Según el digital, el hijo de Lucía Bosé y el escultor valenciano estuvieron juntos el pasado domingo con la compañía de sus hijos Yvo y Telmo Palau. Al parecer, quedaron en el hotel en el que se aloja el intérprete de Amante bandido mientras participa como jurado en el concurso de TVE, Cover Night. Y es que, Bosé ha tenido que buscar alojamiento después de vender la propiedad que tenía en la capital, concretamente en Somosaguas. De esta forma, queda patente que la que fue una de las parejas más mediáticas de la crónica social han retomado el contacto.

Su historia de amor

Al principios de los años 90, saltó a la prensa rosa el romance de Miguel y Nacho, que se conocieron en Valencia sin llegar a imaginar que se convertirían en los mejores compañeros de vida. Los primeros meses de relación los vivieron en la más estricta intimidad y, cuando el ex superviviente dejó todo para comenzar una nueva vida junto a su ilusión, decidieron formar una familia mediante gestación subrogada .

Un proyecto de familia que no fue como esperaban. Sus problemas como pareja comenzaron a crecer hasta tal punto que optaron por separarse como mejor opción. «Era tremendo, nos llevábamos fatal», confesó Nacho. Pero no todo quedó ahí, pues el escultor llevó el tema hasta los juzgados, al no ver bien que los niños fuesen separados, ya que los dos de Miguel se trasladaron con él a México mientras que los dos de Palau se quedaron en Madrid.

Meses de lo más complicados, con enfrentamientos de por medio y malas palabras en la prensa, que parecen haber llegado a su fin. Ahora, entre ellos solo reina la armonía y un futuro en el que la familia vuelva a estar unida, aunque cada uno haga su propio camino dejando atrás la historia de amor que les hizo convertirse en una de las parejas más polémicas de la prensa nacional.