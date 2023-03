La relajada imagen con vistas al mar de Mario Vargas Llosa en su día más especial

Este 28 de marzo está siendo totalmente diferente para Mario Vargas Llosa respecto a los anteriores. Ha sido durante esta misma jornada cuando el Premio Nobel ha cumplido nada más y nada menos que 87 años en una celebración que nada tiene que ver con las que había llevado a cabo durante los últimos ocho años, habiendo festejado estas vueltas al sol con la compañía de Isabel Preysler. Sin embargo, poco o nada queda ya del romance que protagonizó el escritor con la también conocida como «reina de corazones», motivo por el que ahora parece estar centrado únicamente en el cariño de sus hijos y en una trayectoria profesional imparable.

Así lo ha demostrado su hijo, Álvaro Vargas Llosa, a través de su cuenta de Twitter, en la cual ha querido felicitar este nuevo año a su progenitor con dos tiernas imágenes que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. En ellas, el peruano aparece disfrutando de una jornada de relajación por todo lo alto, para la que ha optado por ataviarse con ropa cómoda y una gorra con la que refugiarse de los rayos directos del sol en esta inminente subida de las temperaturas. Además, Mario también ha tenido oportunidad de disfrutar de un almuerzo a orillas de una playa de la que por ahora se desconocen los detalles, demostrando así estar gozando de los pequeños detalles que la vida le va brindando mientras permanece alejado del foco mediático a raíz de su ruptura con la madre de Tamara Falcó.

Happy 87th Birthday🎂📖 pic.twitter.com/cFMxDDkLtw — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 28, 2023

De esta manera, el que fuera marido de Patricia Llosa ha demostrado estar exprimiendo al máximo cada segundo de su nueva vida, en la que no tiene intención alguna de estar en primera plana de las parrillas televisivas por asuntos que no tengan que ver con sus logros literarios. Y es que, son escasos los datos que a día de hoy trascienden sobre el día a día de Mario mientras que antes se daban a conocer prácticamente todos sus movimientos. Tanto es así, que únicamente ha salido a la luz que hace unas semanas viajó hasta su tierra natal para presenciar la boda de su nieta Josefina en lo que fue un reencuentro en toda regla con sus allegados, incluida su ex mujer, avivando así aún más si cabe los rumores sobre una reconciliación entre ambos. No obstante, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto, manteniendo así la máxima expectación en torno a sus vidas y la decisión que podrían haber tomado, la cual probablemente habría llenado de ilusión a sus hijos. Por su parte, Isabel Preysler tiene claro que no existe la opción de retorno en su historia de amor con el escritor ya que admitió no solo «haber pasado página», sino haber «cambiado de libro», lo que indica que está inmersa en el cariño de sus hijos y en la próxima boda de la marquesa de Griñón junto a Íñigo Onieva.