La inesperada bomba de humo de Isabel Preysler a su hijo Julio José en su 50 cumpleaños

Julio Iglesias Jr. está de celebración. Pese a que fue el pasado 25 de febrero cuando el hijo de Isabel Preysler cumplió 50 años, no ha sido hasta ahora cuando ha dado pistoletazo de salida a una fiesta por su nueva vuelta al sol que promete ser todo un éxito, reuniendo así a todos sus seres queridos en una velada que está teniendo lugar en un conocido restaurante de la capital.

Era el pasado lunes, 13 de marzo, cuando el hijo de Julio Iglesias daba iniciaba la que prometía ser una semana inolvidable para él, llegando al aeropuerto de Madrid con las pilas completamente recargadas. Sin embargo, no ha sido hasta hace unas horas cuando se ha podido ver al cumpleañero en el restaurante Abascal, en el cual ha tenido oportunidad de convocar a los medios de comunicación e incluso montar un photocall para que puedan posar con su mejor sonrisa todos sus seres queridos.

Como no podía ser de otra manera, el primero en posar en su propia fiesta ha sido Julio José. Ataviado con un total look en color negro, el protagonista de la cita no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejarse fotografiar por toda la prensa presente en el evento en cuestión, pero no lo ha hecho solo. A su lado había montada una mesa con una serie de cócteles y unas enormes velas, además de un letrero numeroso en el que había plasmado un número 50 y por el que se esperaba que pasasen algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, apoyando así al hijo de la también conocida como «reina de corazones» en esta nueva década.

Todas las miradas estaban puestas en este acto, y no es para menos. Y es que, después de que hace días tuviera lugar la boda en Perú de la nieta de Mario Vargas Llosa, Josefina, reuniendo así a todos los hijos de éste e incluso a su ex esposa, podría decirse que esta se suponía que iba a ser la primera celebración que tenía a Isabel Preysler entre sus invitados después de su ruptura con el Premio Nobel. Todo apunta a que, si hubiera seguido su historia de amor con él, la ex de Carlos Falcó habría estado presente en el enlace nupcial celebrado en Lima. Algo que finalmente no ha tenido lugar, quedándose en Madrid aunque guardando hermeticidad con respecto a su vida privada a la hora de no acudir al cumpleaños de su hijo. Un movimiento cuanto menos sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el gran vínculo que les une.

Por otro lado, y sabiéndose que es jueves, cabe destacar que Tamara Falcó no habrá permanecido mucho tiempo en el festejo. Como ocurre cada semana, la marquesa de Griñón se ha tenido que desplazar hasta el plató de Antena 3 para estar presente en La Tertulia junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, pudiendo dar así más minucias sobre su boda mientras sus más allegados están de celebración. No ha sido hasta las 23:30 horas de la noche cuando la prometida de Íñigo Onieva, aunque sin él, se ha dejado ver en el enclave mencionado, haciendo gala de su cercanía tanto con los allí presentes como con los reporteros.