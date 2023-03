Es una realidad. Tamara Falcó y Boris Izaguirre están distanciados. Poco o nada queda de la excelente relación que mantenían hasta hace unos meses, al menos por ahora. Este mediático conflicto que, desde luego, no ha pasado desapercibido se ha convertido en uno de los temas de la actualidad del papel cuché. Ha sido durante la reaparición del presentador con motivo del 50 cumpleaños de Vicky Martín Berrocal, que tuvo lugar el pasado sábado, 11 de marzo, en un restaurante de Madrid, cuando ha dado los últimos detalles sobre cómo se encuentra su relación de amistad con la hija de Isabel Preysler.

Respetando el dress code, que era lucir de un tono oscuro, Boris aparecía con una gran sonrisa para disfrutar de la velada junto a su amigo y otros rostros conocidos. Cabe destacar también, que la diseñadora también mantiene un vínculo cercano con Tamara Falcó, pero ni rastro de ella en la fiesta o, al menos, no ha trascendido.

Cuando la prensa, que se encontraba en las inmediaciones del local donde se celebró la velada quiso saber si la marquesa de Griñón acudiría al evento, Boris, lejos de evadir cualquier declaración sobre la asistencia de la ganadora de MasterChef Celebrity, indicaba que: “Tampoco me espero toda la vida esperando una invitación”. Palabras que podrían encajar con la situación que atraviesan, ya que no se sabe si finalmente irá o no al gran día de la que hasta hace nada era una de sus amigas.

El origen del distanciamiento entre Boris y Tamara Falcó

El 2022 fue un año de lo más convulso para Tamara Falcó. En septiembre se enteraba, tan solo un día después de que su prometido, Íñigo Onieva le había sido infiel en el marco del festival Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos. Desde aquel entonces se separaron y la marquesa de Griñón hizo su vida. En un intento por recomponerse continuó con los actos marcados en su ajetreada agenda. Motivo por el que se desplazó hasta Ciudad de México donde se celebró el Congreso Mundial de las Familias.

Enclave en el que Tamara hizo unas declaraciones que muchos entendieron como un ataque al colectivo LGTBI +. Palabras que más tarde la propia hija de Isabel Preysler aclaró. Fue entonces cuando Boris Izaguirre hizo un artículo del cual arrepiente hoy en día. «En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea», señaló el que fuera uno de los rostros más destacados de Crónicas marcianas. Aunque se muestra arrepentido y ha pedido disculpas públicamente, lo cierto es que ahora su relación está en stand by.

Pese a que ahora, los amigos, no atraviesen su mejor momento, hay que tener en cuenta otro detalle que podría unirles más pronto que tarde. Ambos comparten la misma representante. Se trata de Susana Uribarri, con quienes ambos mantienen una buena relación. Sin embargo, hay que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos y si, finalmente, logran superar sus diferencias antes del gran día de Tamara Falcó, que es el próximo 8 de julio.