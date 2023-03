Mario Vargas Llosa, cada vez más cerca de su ex: su último paso juntos

Desde que puso punto final a su romance con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa parece estar plenamente inmerso en su trayectoria profesional. Y es que, era hace justo un mes cuando el Premio Nobel se desplazaba hasta París para estar presente en la ceremonia de su ingreso en la Academia Francesa. Una meta que no quisieron perderse ni sus seres queridos, ni su ex ni Juan Carlos I, que no dudaron en acudir a la capital francesa para acompañar al escritor. Sin embargo, los logros del peruano no han quedado ahí, y hace tan solo unas horas era condecorado con la Orden del Sol del Perú, un reconocimiento «cargado de historia en la más alta jerarquía como símbolo de reconocimiento y gratitud de Perú, como orgullo y afecto de los peruanos».

Ha sido la presidenta de su tierra natal la encargada de entregar a Mario Vargas Llosa tan especial galardón, acompañado de un diploma y de una medalla en señal de agradecimiento. Sin duda alguna, un momento de lo más especial que el ex de la conocida como «reina de corazones» ha tenido oportunidad de compartir junto a sus hijos y junto a la que fuera su compañera de vida, Patricia Llosa, avivando aún más si cabe los rumores de reconciliación entre ellos para después llevar a cabo una fotografía que probablemente pasará a formar parte del recuerdo del país y de todos los que aparecen en ella al ser considerado Mario como «el mayor referente de las letras de Perú y uno de los principales de América y el mundo», según la mandataria del país.

De esta manera, podría decirse que el Premio Nobel ha exprimido al máximo su andadura por Perú, la cual comenzaba hace poco más de una semana para estar presente en la boda de su nieta Josefina junto a Emilio Camarena. Una ceremonia en la que, a juzgar por las imágenes, el escritor pudo disfrutar como nunca antes en compañía de sus más allegados, entre los que también estaba su ex mujer. Y es que, desde que salió a la luz la ruptura del peruano con la madre de Tamara Falcó, tanto éste como Patricia Llosa no han dejado de acudir juntos a distintos actos, demostrándole esta estar de su parte siempre que lo necesite y pese al paso del tiempo y la llegada de otras mujeres a su vida de manera temporal. No obstante, por ahora ninguno de los dos protagonistas en cuestión ha querido pronunciarse al respecto, probablemente con el objetivo de no quitar el foco a los logros personales de Mario Vargas Llosa y que éstos puedan empañarse por lo que suceda en su vida sentimental, como ya ocurría durante los ocho años de historia amorosa que mantuvo con Isabel Preysler al ser ella una de las figuras más destacadas del panorama nacional y social.