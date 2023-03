Este miércoles, 8 de marzo, ha salido a la luz una entrevista de Julio Iglesias. Si bien el cantante no suele hacer declaraciones, haciendo gala de su discreción, esta vez ha querido dar un paso al frente con un objetivo: el de apoyar a su ex, Isabel Preysler. En las últimas semanas la conocida también como ‘reina de corazones’ se ha colocado en primera plana mediática, tanto por su ruptura con Mario Vargas Llosa como por la entrevista que concedió Laura Boyer quince días antes de su muerte en la que señaló a la socialité como una «mujer fría y calculadora».

«Es tan injusto porque deja a Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana Ana, que no se hablaban desde hacía años; nadie sabe la relación que tenían mi exmujer y el padre de Ana… No se debería entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida», ha explicado el cantante en la revista ¡Hola!

El intérprete de Soy un truhán, soy un señor, también ha dado un paso al frente para salir en defensa de su ex mujer. «Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella», ha indicado sobre las últimas polémicas que salpican de lleno a Isabel Preysler. «Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir», ha añadido.

Por todos es sabido que la relación entre la madre de Tamara Falcó y el Premio Nobel no llegó a buen puerto. «Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor», ha comentado Julio Iglesias.

Antes de finalizar la conversación con la citada publicación, el artista ha señalado que «Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente».