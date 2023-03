Atrás quedaron los looks sobrios e incómodos. Si hay una moda que ha llegado para quedarse, es la de escoger prendas de ropa que sean lo más llevaderas y comfy posibles. Quizá sea por ello por lo que los outfits de estilo pijamero se hayan consagrado como todo un fenómeno tanto para firmas de lujo como para otras low cost, convirtiéndose en todo un reclamo de ventas dentro y fuera de nuestras fronteras para los rostros más conocidos del país y del planeta.

Al igual que hicieron Sarah Jessica Parker o Victoria Beckham en su día, Tamara Falcó no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de un conjunto que mucho recordaba a un pijama para tener nada más y nada menos que una cita romántica con su futuro marido, Íñigo Onieva, con motivo de San Valentín. A través de redes sociales ha podido verse cómo la marquesa de Griñón hacía uso en el 14 de febrero de una camisa de manga larga de satén en color rojo, con estampado floral y de corazones y un pantalón de tiro alto a tono, así como unos salones rojos, un abrigo de paño en color beige y un bolso lila para poner el broche de oro. Una elección aparentemente asequible, y que sin embargo, Javier Cárdenas en Levántate OK revelaba que se trataba de un look valorado en casi 1.000 euros, es decir, no apto para cualquier bolsillo.

No obstante, cabe destacar que no hace falta que tu cartera sufra las consecuencias para ir a la moda. Cada vez es más fácil encontrar clones a bajo coste de los looks de las celebrities, y en esta ocasión no iba a ser distinto, por lo que LOOK ha encontrado una serie de prendas que pueden sacarte de un apuro y que, además, tienen el sello made in Spain.

En primer lugar, la blusa y el pantalón podrás encontrarlos, con un estampado muy similar, dentro del catálogo de prendas que ofrece la marca sostenible Thais Amich. La camisa en cuestión ha sido bautizada como Karina, contando con detalles como mangas anchas y goma en toda la cintura. Por otro lado, Deo es un pantalón palazo con volumen en el bajo, goma en la cintura trasera y bolsillos. En cuanto al abrigo, Charlotte de la firma Boüret es el más parecido al de Tamara, siendo extralargo, con cuello envolvente y cinturón en la espalda, además de estar disponible en color marino o camal con dos bolsillos plastrón en la parte delantera y botones forrados. Por último, y no menos importante, está el bolso joya de la firma de alta marroquinería Box San Sebastián, el cual está formado por dos carteras rectangulares con cierre de cremallera, unidas entre sí mediante los remaches de una correa minuciosamente realizada a mano con 11 pasadores de metal intercalados con tiras de piel. Sin duda alguna, un conjunto de elementos con los que podrás sentirte como toda una marquesa.