Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat sacan a relucir su lado más romántico por San Valentín

San Valentín ya ha llegado a su fin, y sin embargo, ha habido multitud de rostros conocidos que no han querido dejar pasar la oportunidad de expresar su amor a sus parejas de manera pública. Este es el caso de Ana Rosa Quintana, que no ha tenido reparo en utilizar el conocido mundialmente como Día de los Enamorados para lanzar un mensaje de lo más romántico a su marido, Juan Muñoz.

Tan solo cuatro meses después de retomar su trabajo tras haber estado inmersa en el tratamiento contra el cáncer de mama, la emblemática maestra de ceremonias del programa de las mañanas de Telecinco ha tomado la palabra en lo que ha sido toda una declaración de intenciones cargada de sentimientos: «Vamos a cumplir ya casi 25 años y estoy exactamente igual de enamorada o más que el primer día», comenzaba explicando la periodista, para después asegurar que su compañero de vida «es su gran amor», fruto del cual nacieron «dos hijos maravillosos»: «Juan me hace sentir la mejor persona del mundo, me hace reír, me ha acompañado a todas las sesiones de radio y quimioterapia, a mis operaciones… Es un compañero de vida estupendo», concluía la presentadora, visiblemente emocionada por todo lo que ha conseguido junto a su marido, habiendo llegado a formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional pese a tender a dejar su vida privada en un segundo plano, y centrarse cada uno en sus respectivos puestos laborales.

De manera inmediata, todos los compañeros se han sentido identificados, a la par que emocionados, con las bonitas palabras que Ana Rosa estaba dedicando a su marido frente a las cámaras. Algo que ha hecho que otros de los presentes en el plató en cuestión se hayan lanzado y hayan cogido el testigo de la comunicadora para enviar una dedicatoria a sus parejas, como ha hecho Joaquín Prat con Alexia Pla, la mujer que ocupa su corazón desde hace meses y a la que menciona en televisión siempre que las circunstancias se lo permiten: «Viva el amor, siempre he pensado que querer también es sufrir, pero… ¿Y lo bien que se está cuando uno está enamorado?», se preguntaba entre risas, demostrando así estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida en compañía de un nuevo amor. No obstante, esta no es la primera vez que el presentador de Ya es mediodía se dirige a su novia, aunque sí de manera directa. Hace justo dos meses, el maestro de ceremonias se colaba en los corazones de la audiencia gracias a su espontaneidad, la cual quedaba reflejada con una traición del subconsciente cuando, en vez de referirse a Alexia Rivas, hablaba sobre ella con el apellido «Pla», es decir, el que posee su actual pareja. Una situación de la que se percataban sus compañeros, riéndose al unísono mientras el protagonista en cuestión se sonrojaba.