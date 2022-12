Alexia Rivas, máxima defensora de Rocío Carrasco en la sombra

Si hay un triángulo amoroso por excelencia en el mundo de la televisión, ese es el ‘Merlos Place’, una historia de lo más polémica con Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas como protagonistas. Una trama que tuvo lugar el 23 de abril de 2020 y que a día de hoy, dos años después, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, desde ese instante, Alexia Rivas se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset, tanto que incluso ha pasado a ser una de las fieles defensoras de Rocío Carrasco desde que viera a la luz su serie documental.

Desde el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, nombres como el de Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera han sonado con fuerza unidos a la hija de ‘la más grande’ pues, además de defender su testimonio a capa y espada, se han hecho un hueco en el exclusivo círculo cercano de la protagonista. Sin embargo, también ha habido otros rostros televisivos que han defendido a Carrasco contra todo pronóstico y que han pasado desapercibidos. Este es el caso de Alexia Rivas que, además de estar comprometida con el discurso feminista, ha tenido varias batallas en la pequeña pantalla contra el clan Flores.

Alexia Rivas vs. Marta Riesco

La última, sin ir más lejos, fue el pasado 20 de noviembre cuando, en pleno directo de Fiesta, tuvo un encontronazo con Marta Riesco, en el que no dudó en mencionar a Antonio David y el infierno que le había hecho vivir a Rocío Carrasco. Pese a que todo comenzó siendo un pique con William Levy como protagonista, todo se giró en torno al ex guardia civil y su antiguo matrimonio. “Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada”, comenzó Alexia, lanzando un zasca que resonó en plató. “Tengo en mi casa al hombre que, para mí, es el más sexy del mundo, que es mi novio. La mejor manera que tengo de contestarte es trabajando”, respondió Riesco, a lo que su compañera rebatió sacando las uñas por la hija de ‘la más grande’: “No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión”.

Alexia Rivas vs. Antonio David

Tras el encontronazo, fue el ex guardia civil el que se pronunció. “Tu actitud da pena, eres envidiosa y como profesional dejas mucho que desear. Necesitas la polémica para estar en un plató. Por cierto, vaya repasito te ha dado mi novia. Sigo escuchando los aplausos a su reportaje, eso es todo lo que tienes”, comentó en su cuenta de Twitter.

Alexia Rivas vs. Rocío Flores

En verano, la colaboradora también tuvo un sonado enfrentamiento contra Rocío Flores, con la que ha demostrado no llevarse nada bien. “Te escuche en El programa de Ana Rosa decir que yo criticaba a Olga porque me convenía. He sido crítica con muchísima gente y no creo que Olga me haya servido para fichar ni por Ya es mediodía, ni Ya son las ocho, ni para presentar Infiltrados en Honduras, hacer Sobreviviré o estar de colaboradora en Supervivientes todos los días (…) Yo no sé por qué hacéis vosotros las cosas, a lo mejor se cree el ladrón que todos son de su condición, pero yo desde luego lo intento hacer con toda la profesionalidad”, dijo Alexia, a lo que Rocío no dudó en comentar: “Hasta el día de hoy no he faltado el respeto a nadie. Esta claro que Olga no es el motivo de que hayas fichado por los programas, es más bien por el tema Merlos”.

Alexia Rivas vs. Gloria Camila

Pero Rocío Flores no ha sido la única en recibir zascas de Alexia. Con motivo del recital homenaje a Rocío Jurado, Gloria Camila no dudó en confesar que ella no iba a estar presente y que esperaba que todas las que acudiesen no fueran “la clase de mujeres que critican a otras en redes sociales, las que nos critican a Rocío y a mí por defender a otra parte”. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para la colaboradora, que sentenció: “Es un homenaje a tu madre y pueden ir todas las partes”.

Además, Alexia Rivas demostró estar del lado de Rocío Carrasco. Fue durante la final de Supervivientes 2021 cuando Olga Moreno aprovechó su salida para hacer un alegato en favor de su marido y su familia. Unas palabras que estuvieron dirigidas contra Rocío Carrasco, pues su aventura en Honduras comenzó a la par que la emisión de la docuserie. “Hemos sufrido tanto para que esos niños estén bien… Para nosotros hubiese sido más fácil llevarnos bien y que no hubiese sido tan complicado. Están criados sin rencor y sin odio. Y lo hemos hecho lo mejor posible. Se me han hecho tan duros todos estos años. Y ahora se juzga a mi marido con lo que ha sufrido y ha luchado… Que no lo sabe nadie lo que ha llorado ese hombre. Pero no podemos decir nada, no podemos hablar. Pero si antes era fuerte, ahora soy mucho más fuerte y no voy a dejar que nadie pisotee a mi gente”, dijo entonces. Unas palabras que Alexia no pasó por alto y sacó la cara por la hija de ‘la más grande’: “Me ha sorprendido que diga Olga que ellos no pueden hablar, cuando llevan 20 años hablando en televisión. Solamente que me sorprende que, ahora, entiendo que pueda llorar o que le pueda doler, pero otra gente también lloraba en silencio cuando ellos hablaban. Entonces, no lo entiendo”.