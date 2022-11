Antonio David Flores protagonizó el pasado domingo uno de los directos más insólitos en su canal de Youtube. El que fuera colaborador de Mediaset recibió al inicio de la emisión la llamada fortuita de su madre. “Me está llamando mi madre”, dijo a los más de 11.000 espectadores de la emisión mientras descolgaba el teléfono. “Mamá te he llamado antes y era para decirte que iba a hacer un directo esta noche y que no me llamaras, pero no me has cogido el teléfono”, bromeó.

Al saberse en directo, Luisa Carrasco no dudó en aprovechar la ocasión para agradecer a todos aquellos que no han dado la espalda a su hijo en el último año, en que la versión de Rocío Carrasco (45 años) sobre su matrimonio y la relación con sus hijos, Rocío y David Flores, se ha impuesto mediáticamente. “Os doy las gracias a todos, porque te miren bien y te traten bien. Solo pido al Señor que todo salga limpio y todo salga bien. Suerte para todo el mundo que te quiere”.

Un mensaje al que Antonio David respondió emocionado. El ex Guardia civil no pudo contener las lágrimas y seguidamente explicó a sus seguidores que, a punto de cumplir 90 años, su madre “tiene una velocidad en su cabeza y una claridad que es increíble, y entonces yo no puedo permitirme el lujo de decirle mamá te cuelgo, mañana te llamo no, tengo que hablar con ella todos los días”.

Tras este momento, el malagueño entró en materia y habló sobre la polémica que rodea a Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, y Alba Carrillo por lo sucedido en la cena de empresa de Unicorn, una de las productoras de cabecera de Telecinco, que reunió a muchos rostros conocidos de la cadena. Si bien Flores aclaró que no tenía “ningún interés en alguno de esos personajes”, habló sobre la modelo y el colaborador durante una hora. “Me parece que es una falta de vergüenza, yo no me iría con tu pareja sabiendo que está contigo”, dijo refiriéndose sobre todo al papel de la ex de Santi Burgoa.

Y es que no se habla de otra cosa en los corrillos televisivos. El desliz de Jorge Pérez ha puesto en juego su matrimonio y ha hecho que todo el mundo se suba al carro de opinar. Antonio David Flores no iba a ser menos.

Asimismo, también se pronunció sobre el último encuentro judicial entre Roció Carrasco, y su todavía mujer, Olga Moreno (47 años), que se ha saldado con el triunfo de la segunda por la demanda que la hija de Rocío Jurado le interpuso por calumnias y derecho al honor por unas declaraciones que la sevillana hizo sobre ella, y su nula relación con sus hijos, en una entrevista en la revista Lecturas y Sábado Deluxe en 2019. “Las cosas sucedieron en favor de Olga, que estuvo muy tranquila. Si Dios quiere todo saldrá bien. No voy a contar nada de lo sucedió en la sala de juicio”, zanjó.