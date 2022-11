En los corrillos de Mediaset no se habla de otra cosa. El beso entre Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn del pasado viernes ha consumado la infidelidad del ganador de Supervivientes hacia su mujer. Ambos implicados han dado su versión de los hechos en las últimas horas, pero falta Alicia Peña por pronunciarse en relación a este desagradable episodio que ha puesto en jaque su -hasta ahora-feliz matrimonio con el padre de sus cuatro hijos.

Alicia ha roto su silencio para, en primer lugar, agradecer la cantidad de cariño recibido a través de redes sociales: «Millones de gracias por todos los mensajes. El amor que siento en ellos es muy bonito», ha dicho la mujer de Jorge Pérez. «Os merecéis una respuesta cada uno, pero es imposible. Así que os la daré a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto recoja un poco de fuerzas». Acto seguido, ha hecho repost a algunos mensajes de aliento que está recibiendo. De este modo, la afectada de toda esta historia anuncia que dará su versión de los hechos y expresará su sentir tras ver a su marido besándose con Alba Carrillo, pero habrá que esperar más para ello.

El matrimonio entre Jorge Pérez y Alicia Peña ha recibido un disparo inesperado. Era el pasado fin de semana cuando todo saltaba por los aires después de que el programa Fiesta emitiera la delicada secuencia de imágenes en la que se ve a ambos colaboradores en una actitud de lo más cariñosa.

Las imágenes no dejan lugar a la duda. El primero en opinar fue Jorge Pérez, que se mostró profundamente arrepentido: «Me he equivocado, porque ese juego lo tenía que haber parado. La responsabilidad es mía (…) Le pido perdón porque no he sabido estar a la altura», dijo entre lágrimas. El ex Guardia Civil reconocía haber faltado el respeto a su esposa, si bien se defendió: «No le he ocultado nada a mi mujer, he ido con la verdad por delante. Niego haberme besado con ella. Si hubiese querido tener algo con Alba, no hubiera sido en ese lugar», dijo.

Por su parte, Alba Carrillo había prendido la mecha unos minutos antes de comenzar la fiesta: «Casados y tarados no me importa, me he saltado todos mis principios», dijo antes de entrar al lugar donde se celebró la velada. Más en frío y consciente de todo el revuelo formado, dio su versión de los hechos este pasado domingo en el plató de Fiesta.

Alba Carrillo ha sido sometida a un escrutinio público que le ha obligado a desactivar temporalmente los comentarios de su cuenta de Instagram: «Jorge es mi amigo, le tengo mucho cariño, hemos metido la pata. Es verdad que soy soltera y si fuera otro hombre me da igual, pero él es mi amigo (…) estoy recibiendo muchos mensajes, tanto bonitos como críticas. Jorge es mi amigo, le tengo mucho cariño, hemos metido la pata. Es verdad que soy soltera y si fuera otro hombre me da igual, pero él es mi amigo», le comentó a Emma García.