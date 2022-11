Bien es cierto que desde que saliera a la luz el romance entre Marta Riesco y Antonio David, muchas han sido las críticas hacia la reportera. Lo que nadie se esperaba es que su mayor enemiga estuviese sentada a su lado. Se trata de Alexia Rivas y, aunque en más de una ocasión ha expresado no estar de acuerdo con su compañera y, mucho menos, con su relación con el ex guardia civil, no habían vivido hasta entonces un tenso encontronazo como el ocurrido ayer en Fiesta.

Todo comenzó con William Levy como protagonista. Hace tan solo unos días, Alexia comentó que había estado mandándose mensajes directos con él. Una broma a la que Marta Riesco quiso responder con la revancha, sin esperarse que esto desembocaría en una discusión en directo con golpes muy bajos. La reportera estuvo en una entrega de premios y no dudó en conquistar al protagonista de Café con aroma de mujer, sin perder la oportunidad de lanzar alguna que otra pulla a su compañera, a lo que esta respondió muy tajante: “Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada”. Un zasca que no solo resonó en el plató, sino que llegó hasta oídos de Marta, que no dudó en contestar.

“Tengo en mi casa al hombre que, para mí, es el más sexy del mundo, que es mi novio. La mejor manera que tengo de contestarte es trabajando”, zanjó la reportera. Pero todo continuó y Alexia no quiso dejar pasar la oportunidad de decir todo lo que pensaba. “No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión”. Ante esto, Emma García tuvo que interrumpir para que la pelea no fuera a más, pero no lo consiguió. “Yo conté en un plató como broma lo de William Levy. Mis cosas privadas no las cuento en un plató, no como tú, que contaste que habías dejado a tu pareja, que te vas a casar y encima dices que no eres un personaje”, dijo tajante Alexia.

En un intento de frenar el tenso enfrentamiento, la novia del ex guardia civil quiso dedicarle toda la suerte del mundo a su compañera, pero con pulla incluida: “Tienes bastante difícil que te quieran con comportamientos como los que tienes últimamente con una compañera, que soy yo. Te deseo la misma felicidad que tengo yo, que encuentres a un hombre que te quiera como me quieren a mí y que encuentren un trabajo en el que estés tan contenta como estoy yo ahora en el mío. Trabajando y reivindicando mi trabajo de reportera, como siempre he hecho”.

Sin embargo, la última palabra la tuvo Alexia Rivas, dejando entrever que, al igual que en todos los trabajos, en el equipo de Fiesta no todo era buena sintonía: “No tengo que ir pregonando lo buena compañera que soy. La gente que me conoce aquí sabe cómo soy como compañera, ella no puede decir lo mismo, por desgracia. He visto comportamientos suyos como compañera que me darían vergüenza absoluta haberlos tenido. Yo estoy aquí trabajando, en el mismo programa que tú. Ella es una gran periodista y yo estoy aquí en plató. Las dos, a nuestra manera, lo hacemos bien”.