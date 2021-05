Supervivientes | Adiós al ‘Merlos Place’: Alexia Rivas, tercera despedida de la edición

La comida ha vuelto a ser la recompensa del primer juego de recompensa de este jueves: un tiramisú gigante que han podido degustar los ganadores de la prueba, en la que, por grupos, tenían que achicar agua y rescatar a uno de sus compañeros, sumergido en una bañera. Finalmente, gracias a su velocidad y equilibrio, han ganado Omar Suárez, Alexia, Olga Moreno, Melyssa, Lara y Alejandro Albalá. Los perdedores, sin embargo, no se han ido con las manos vacías y es que ellos han tenido 30 segundos para engullir las sobras que habían dejado sus compañeros, algo que han hecho sin miramientos.

Aunque no ha participado en la prueba, pues no es concursante, Sandra, ex de Tom, sigue en la isla. “No entiendo qué hago aquí todavía”, reconocía la joven desde la playa Cabeza de León. La respuesta estaba cerca y es que Jorge la invitaba quedarse unos días más a cambio de jugar el papel de nueva concursante en sustitución de Lola a quien han hecho creer que tenía que irse de la isla. Una broma que, como era de esperar, ha sorprendido mucho a la de ‘La isla de las tentaciones’, que la ha recibido –sin saber que era falso- con lágrimas en los ojos. “Una de las dos ha metido la pata”, anunciaba Vázquez a Lola y Palito, insinuando que una de las dos tiene “la mano un poco larga” y es que, tal y como se ha mostrado, en plena noche, como si fuera un mapache, se acercó hasta la caseta técnica del equipo a robar algo de comida.

“El pirata Morgan ha tomado una difícil y drástica decisión, lo siento muchísimo pero estás expulsada”, le ha dicho el presentador. “Lo siento mucho, me lo merezco”, ha dicho la joven, que se ha justificado diciendo que tenía mucha hambre. Al ver a Sandra Pica, ex de Tom, las dos se han quedado de piedra, ya que no forma parte del reparto de ‘Supervivientes’. “Pues me alegro, disfrútalo, aunque te aprieta el hambre no cojas galletas”, le ha saludado Lola, que tras una despedida cargada de lágrimas, se ha montado en el barco para “volver a casa”. Tras pedirle que bajara de la barca por un “problema en el motor”, la broma ha terminado y muy arrepentidas, tanto Palito como ella, han pedido perdón por su pequeño robo.

Ya en la Palapa, quienes peor lo han tenido han sido los cuatro lacayos, Lara, Alexia, Agustín y Sylvia Pantoja, y es que todos ellos estaban nominados. Pero antes de conocer el nombre el expulsado de la semana, se ha recordado el drama del martes, en el que Tom descubrió que su hasta entonces novia, Sandra Pica, ya no quería seguir con él. Una noticia que no solo pilló por sorpresa al francés, también a Melyssa, su ex, que fue la encargada de transmitirle la noticia en un primer lugar. “La verdad que es muy duro”; ha dicho el francés, “llevo dos días fatal, no sé si se ha ido, si está aquí… Si fuera me va a esperar, si sus sentimientos van a cambiar… Estoy…”, ha dicho antes de romper a llorar, recibiendo el consuelo de sus compañeros. Tras esto, Jorge le ha dicho que Sandra seguirá en la isla unos días, algo que a él le ha parecido muy bien, pues mantiene la ilusión de que Sandra cambie su parecer y se replantee su relación.

Y la salvada de la noche es…

La primera alegría de la noche se la ha llevado Sylvia Pantoja, que se ha convertido en la salvada de la noche, dejando a sus tres compañeros, Alexia, Agustín y Lara, en el punto de mira de la audiencia. El protagonismo ha pasado entonces a Valeria, que para celebrar su cumpleaños ha hecho un striptease a petición de Jorge Javier Vázquez y para deleite de los espectadores y de sus compañeros.

No ha sido la única salvada, pues poco después se unía al grupo de los liberados Agustín Bravo, que lo ha celebrado por todo lo alto con el resto de sus compañeros, especialmente con Carlos. «Por fin algo bueno Jorge», ha dicho el presentador que ha aprovechado para dar las gracias a todo el mundo por haber confiado en él. Un momento muy emocionante que ha dejado a Lara y Alexia frente a la palestra. Sin duda, una tesitura para ambas pues en estas cinco semanas se han convertido en buenas amigas.

La eliminada de la noche ha sido finalmente Alexia, que les ha prometido a todos ser su defensora. «nos vemos en Madrid», les ha dicho antes de darles un gran abrazo a todos ellos. «Voy a ser una portavoz de ellos a fuera. Me siento súper ganadora, os siento parte de mi vida, porque aunque parezca poco tiempo ha sido mucho», ha dicho sin poder contener las lágrimas. Lo que ella no se esperaba es que su destino no era el aeropuerto, sino Playa Destierro, donde Palito y Lola se convertirían en sus compañeras. Al menos durante unos instantes pues entre las tres saldría la expulsada definitiva.

Un reencuentro muy emocionante

La llegada de Alexia a Playa Destierro ha sido muy emocionante y es que las tres se han reencontrado entre besos, abrazos y muchas risas. Tras una breve charla, Jorge Javier les daba la mala noticia: una de ellas tenía que regresar a España, convirtiéndose así en el tercer expulsado de ‘Supervivientes 2021’. Pero antes era el turno del juego de líder, una vez más la ‘Noria salvaje’ en la que se han enfrentado Melyssa (que ya probó suerte la pasada semana frente a Olga) y Gianmarco.

Tras un duro duelo en el que ambos han aguantado estóicos, ha sido Melyssa quien ha caído al agua cuando la rueda ha girado velozmente tras varios cambios de sentido. Gianmarco se ha convertido, por tanto, en el líder de la semana. «Este collar de líder lo dedico a mis ‘gianmarquistas’, a mi hermano. Amo a mi familia, estoy felicísimo ¡y a darlo todo!», ha celebrado el italiano. Para celebrar su puesto, ha repartido las tareas a los lacayos y, a continuación, ha comenzado el turno de las nominaciones.

Cinco nominados y una expulsión

Han salido un total de cinco: tres lacayos, el elegido por los concursantes y el señalado por Gianmarco como líder semanal: Lara, Agustín Bravo, Sylvia Pantoja, Valeria y Agustín.



Al final el público ha decidido que la expulsada de la noche era Alexia Rivas, que se ha despedido de sus compañeras con una gran sonrisa, feliz de volver a casa y poder comer. «¡Los kilos que voy a coger!», ha bromeado antes de montarse en el barco para volver a la civilización. Junto a Marta López, Alexia formaba uno de los dúos más interesantes de la temporada, pero lo cierto es que no llegaron a coincidir apenas. Además, el pasado jueves la expulsada era Marta, por lo que el ‘Merlos Place’ se ha quedado sin presencia en Honduras.