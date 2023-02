Joaquín Prat, al borde del llanto en un tierno agradecimiento a sus padres

Teniendo en cuenta su consolidada presencia en distintos platós de Telecinco como el de El Programa de Ana Rosa o el de Ya es mediodía, son varias las ocasiones en las que Joaquín Prat ha podido mostrar frente a las cámaras su lado más sentimental, ya sea por temas relacionados con su ámbito privado o por otros ajenos a éste, que tengan que ver con los asuntos que en ese momento se están tratando en el programa. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en esta última ocasión, cuando el presentador no ha podido evitar derramar algunas lágrimas al escuchar la bonita historia que habían protagonizado las dos personas que habían entrado a hablar en directo.

Estos no eran otros que el piloto de una aerolínea y su madre. Durante un vuelo, el chico no quiso dejar pasar la oportunidad de coger el micrófono y agradecer a sus progenitores todos los esfuerzos que habían llevado a cabo para que él pudiera cumplir el sueño de ser comandante mientras ellos permanecían sentados en sus respectivos asientos. Un momento en el que ambos padres se emocionaban al igual que el maestro de ceremonias, que escuchaba el discurso del profesional aéreo con total atención: «Voy a ser breve, ya que quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es muy especial para dos personas que van en este vuelo, pero aún lo es más para mí. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres. Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir», comenzaba explicando el piloto, para después entrar en más detalles de gratitud hacia sus progenitores, que «le han apoyado en absolutamente todo para llegar a conseguir su sueño desde niño pequeño. Un sueño que era poder hacer este trabajo, un sueño que era ser piloto». «La verdad es que no ha sido un camino fácil, ha sido intenso con muchas emociones por medio. Pero, sin duda ha merecido la pena, y no lo cambiaría por nada en este mundo. Solo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible (…) Gracias por todo, mamá y papá, ¡os quiero!», zanjaba el chico.

Segundos después de dar por finalizado el vídeo, Joaquín ha sentido cómo sus ojos se humedecían y poco a poco caían sobre su rostro lágrimas en señal de emoción por lo que acababa de escuchar: «Es que a veces, nos olvidamos de verbalizar ese agradecimiento, lo damos por hecho y conviene recordárselo a nuestros padres. Me emociona porque esta es la historia de todos los hijos que tanto le tenemos que agradecer a nuestros padres», comentaba el presentador, que después charlaba con la madre e hijo protagonistas totalmente interesado en su precioso relato.