Joaquín Prat ha sido uno de los protagonistas del evento para medios de comunicación que ha hecho El Programa de Ana Rosa con motivo de su 18º aniversario en antena. Una celebración que está más merecida que nunca con motivo del regreso de la artífice de este espacio líder de audiencia: Ana Rosa Quintana. Todos los presentadores que hacen posible el espacio matutino han atendido a los micrófonos de la prensa para dar sus impresiones, aunque ha sido el presentador el que ha dejado varios titulares al romper su hermetismo y hablar de su vida sentimental.

Prat ha confesado que en todo este tiempo de emisiones, lo más difícil para él ha sido «estar a la altura de los espectadores y mantener esa complicidad y su confianza, además de ser honesto». El conductor del programa reconoce que se siente cómodo en el Club Social -espacio dedicado a la crónica social- pese a que no le gusta hablar de su vida privada: «Cuando hablas de otra persona intentas ponerte en su lugar… si soy sincero, si me siento incómodo con algo es con vender humo o con el sensacionalismo. Me gusta la información veraz y real».

Una vida personal que Joaquín Prat comparte desde hace tiempo con una nueva ilusión. Una chica -Alexia Pla- que influye muchísimo en esta reconversión del periodista: «Estoy en un momento de mi vida que me apetece disfrutar más de tiempo libre y trabajar menos, conciliar. Claro que ella tiene muchísimo que ver porque quiero pasar tiempo con las personas que quiero y me apetece pasarlo con ellas», dice. Asimismo, asegura que «estoy en un momento zen y muy espiritual porque el 2022 me ha dado cosas maravillosas, lo despedí enamorado, no como el 2021». Sobre su novia, la define como «una persona normal, una tía trabajadora, la admiro y tengo mucha suerte de tenerla en mi vida. Se me pone una sonrisa porque la cara es el espejo del alma».

Ana Rosa, la ‘jefa’ que no ejerce como tal

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha dado la receta del apabullante éxito que cosecha cada día: «Nacimos con la generación Z, arrancamos en la época más digital de la historia de la televisión; había que reinventarse, adaptarse, crear un estilo y, lo más difícil, mantenerse en un mercado en plena revolución tecnológica. Y aquí estamos, 18 años después, haciendo cosas en pantalla que al inicio nos parecían impensables. Vivimos la actualidad en riguroso directo cada mañana, con imágenes, noticias y declaraciones en tiempo real, han sido 18 años apasionantes».

La ‘reina de las mañanas’ se ha puesto reflexiva: «Miro hacia atrás y veo cómo hemos reinventado un género, marcado un estilo, un ritmo y cómo hemos conseguido entrar y quedarnos en muchos hogares. Y eso solo se consigue con honestidad, trabajo en equipo y credibilidad».

Mediaset ha dado a conocer algunos datos curiosos de estas casi dos décadas de El Programa de Ana Rosa. En total se han emitido más de 4.500 programas, casi 16.000 horas de emisión con más de 7.500 conexiones en directo y 125.000 vídeos emitidos.

La buena audiencia queda registrada en ese 17,8% de share medio y especial mención merece el 25,5% de cuota de pantalla que lograron el día que volvió Ana Rosa a su programa y fue recibida con mucho cariño por Joaquín Prat y el resto del equipo.