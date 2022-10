El bolso paloma, un diseño atípico que ya ha encandilado a Sarah Jessica Parker

A día de hoy, nadie duda de que la Semana de la Moda de París es uno de los eventos del año en lo que a estilo se refiere, y no es para menos. Durante esta misma jornada cargada de moda, muchos fueron los estilistas que dejaron entrever que la primavera-verano de cara al 2023 estaría marcada por los diseños extravagantes, algo que ya comenzaría a pisar con fuerza lo largo y ancho del globo incluso en otoño-invierno 2022 con accesorios como bolsos cargados de originalidades y peculiaridades para hacer que la persona que los lleve se sienta única.

Esto es precisamente lo que Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, vaticinaba cuando subía a una de sus modelos a una pasarela y a comienzos de este mismo año haciendo uso de un clutch realista y con diseño 3D en forma de paloma que, como no podía ser de otra manera, llamó la atención de todos los invitados allí presentes. Ahora, unos meses después esta cartera ya forma parte de su página web y puede encontrarse por el precio de 890 dólares, es decir, en torno a 905 euros. El bolso en cuestión está basado en la forma de una paloma en tonos grisáceos, morados y verdes, y con todo lujo de detalles incluso en las patas. Lo más destacable es que sus alas son las perfectas aperturas para guardar ahí todo aquello que necesitemos portar.

Pese a que su forma pueda causar cierta controversia, lo cierto es que esta paloma-bolso ha conseguido encandilar ya a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Este es el caso de Sarah Jessica Parker, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de uno de los clutch más icónicos hasta el momento durante la grabación de And Just Like That, serie que ya ha confirmado su segunda temporada y que ha llegado pisando fuerte de la mano también de Sara Ramirez, lo que ha hecho que la emoción de sus respectivos seguidores saltara en cuestión de instantes.

Cabe destacar que Jonathan Anderson no habría sido el único diseñador que habría apostado por incorporar un diseño de este calibre al catálogo de su firma. Demna Gvasalia ya presentaba recientemente para Balenciaga algunos bolsos con siluetas de peluche o incluso en forma de la mítica bolsa de patatas Lays. Por otro lado, Louis Vuitton también hizo referencia a las excentricidades al decantarse por sobres XXL y también casitas de muñecas, lo que demuestra que los próximos meses estarán marcados por la creatividad como principal seña de identidad, y que solo aquella persona que consiga ser la más versátil será la que verdaderamente se haya adaptado a unas tendencias que no dejan de evolucionar constantemente hacia fronteras que jamás se hubieran podido llegar a imaginar dentro del mundo de la moda.