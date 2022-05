¿Quién dijo que la moda no era divertida? Una lujosa firma de moda ha inundado las redes sociales y la prensa en general con un nuevo lanzamiento que no ha pasado desapercibido. Es Balenciaga y sus Paris High Top Full Destroyed han dado mucho de qué hablar. La zapatilla en cuestión es un botín, muy a lo estilo Converse, pero en su versión desgastada. Una nueva forma de ver la moda muy extrema, caracterizada por los desgarros y la suciedad de su material. Eso sí, con una finalidad detrás del “horror”.

Y es que, la firma de moda capitaneada por Demna Gvasalia ha explicado en su página web el objetivo de este polémico lanzamiento: “Las imágenes muestran los zapatos extremadamente desgastados, marcados y sucios. Estos bodegones del fotógrafo Leopold Duchemin sugieren que las zapatillas Paris están destinadas a usarse durante toda la vida”. Una versión limitada que ronda los 1.500 euros en la versión “desgastada”, mientras que las nuevas no superan los 500 euros. Un nuevo proyecto lanzado por Gvasalia que no ha estado exento de polémica.

Poco han tardado las redes sociales en llenarse de memes y mensajes criticando las Paris High Top Full Destroyed, pues nadie entiende que una zapatilla visiblemente destrozada y sucia se pueda comercializar a un precio tan elevado y por una firma de lujo. “Quizás Balenciaga nos está diciendo que así es como se ve nuestro valor como personas cuando creemos que somos lo que compramos”, ha escrito un usuario en Twitter. Y es que, este lanzamiento ha sido tachado de “terror” por miles de personas, que no conciben comprar unas zapatillas desgastadas a un precio que se sale de la órbita.

Llegó mi pedido de Balenciaga. pic.twitter.com/46Lfy9HKgr — 🌟 Bebé de luz 🌟 (@Exor504) May 11, 2022

Las Paris de Balenciaga están arrasando en ventas y, debido a su alta demanda, la propia marca ha tenido que dejar un mensaje claro y conciso en su página web: “Debido a los frecuentes cambios en el inventario de la tienda, no puede garantizarse la disponibilidad de un artículo”. Aún así, las zapatillas más polémicas de la temporada están disponibles en negro, blanco y rojo y, además, cuentan con una versión de caña alta y una versión tipo mule. La firma de lujo presume también de tener el logotipo de la casa en el borde de la puntera, lo que, presuntamente, les daría todo el valor, y el nombre de la marca grafiteado en el suela.

“Qué pensaría Cristóbal Balenciaga si lo viera” ha sido la pregunta retórica más repetida desde este lanzamiento. Y es que, desde 2015, cuando Gvasalia tomó las riendas creativas de la firma, esta no ha dejado de crear polémica con cada nuevo proyecto. Así, la casa de origen español con sede en Francia se ha convertido en precursora de una estética única que no ha estado exenta de controversia. Todo lo que crea Balenciaga se convierte en viral, desde las bolsas de plástico típicas de mudanzas que pasaron a ser objetos de la alta moda hasta las típicas chanclas de playa con tacón. Sea como fuere, Balenciaga no solo se ha hecho un hueco entre las firmas más virales del mundo, sino que ha conseguido consagrarse como la reina del “feísmo”, una tendencia artística que valora estéticamente lo feo para convertirlo en arte. Sea como fuere, lo que está claro es que Balenciaga sabe mucho de marketing y, posicionada entre las mejores firmas de lujo y las más comentadas, la casa a manos de Gvasalia ha conseguido estar en boca de todos. Y eso, solo puede significar una cosa: éxito.