Zara clona por menos de 30 euros el bolso más ‘trendy’ de Balenciaga

Es un hecho que Zara se ha convertido en el comodín perfecto para todos aquellos que quieren llevar las tendencias estilísticas más demandadas por un precio asequible. Atendiendo a las novedades de las firmas más lujosas a nivel internacional, la tienda de Inditex se ha puesto manos a la obra, sacando a la luz en esta ocasión el que se ha posicionado para ser el complemento estrella de cara a los meses venideros.

El accesorio más destacado de Balenciaga en las últimas semanas es el bolso Le Cagole. Este diseño de piel de cordero y tachuelas ha conseguido encandilar a gran parte de las consumidoras gracias a las muchas tonalidades que ofrece y a sus trazas innovadoras y originales. No obstante, su precio en la página web de la firma está en torno a los 1.590 euros, motivo por el que no está al alcance de cualquier bolsillo por muy bonito que sea.

En Zara han querido poner solución a este problema lanzando una versión low cost de este pochette. Se trata de un diseño de bolso bandolera al más puro estilo rockero con tachas en el cuerpo y un interior forrado con bolsillo incluido. Manteniéndose fieles a otras de sus creaciones, el asa de hombro es de cadena, aunque también cuenta con un asa bandolera ajustable y extraíble. Esta opción está disponible en color verde, negro, rosa y dorado, y su precio es de tan solo 29,95 euros. Aunque por el momento está disponible tanto en tienda física como en página web, es muy probable que se agote en cuestión de días al igual que lo hizo el famoso acolchado que sacaron la pasada temporada.

Los bolsos de Zara se han convertido en el must have ideal tanto de celebrities como de cualquier otra persona. Gracias a sus bajos precios, estos complementos resultan atractivos para cualquiera, motivo por el que ya es casi imposible encontrar a alguna influencer que no se haya hecho con el accesorio más demandado de la firma de Inditex. Este fue el bolso acolchado con cadena gruesa y cierre de imán, que en un principio estuvo disponible hasta en una decena de tonalidades que se agotaron en tiempo récord. Aunque en la tienda se intentaron poner al día al ir renovando el stock de estos, ahora tan solo está disponible en color verde y blanco crema, lo que indica que los compradores más rápidos ahora cuentan con un artículo en sus armarios prácticamente exclusivo.

Si los bolsos con tachas son tu debilidad, en otras marcas de bajo precio puedes encontrar otras opciones con las que llenar tu fondo de armario. De hecho, en Parfois continúan vigentes las rebajas en accesorios y está disponible un bolso bandolera con tachuelas en color mostaza por tan solo 9,99 euros, siendo su precio inicial de 26€. Una alternativa con la que podrás dar color a tus looks, más aún teniendo en cuenta que la primavera está próxima y que las tonalidades vivas seguirán formando parte de la primera línea de las tendencias.