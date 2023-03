Mario Vargas, Patricia Llosa y un esperado reencuentro nupcial en Perú

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa han vuelto a encontrarse. Era hace casi un mes cuando el Premio Nobel y su ex esposa avivaban los rumores de reconciliación cuando esta última se presentaba en París con motivo de la ceremonia de ingreso del escritor en la Academia Francesa. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas ha querido ni confirmar ni desmentir unos rumores que han vuelto a florecer cuando ambos se han desplazado hasta Perú para presenciar la boda de su nieta Josefina con Emilio Camarena.

Aunque era el pasado miércoles, 1 de marzo, cuando el peruano viajaba hasta su tierra natal junto a su hijo Álvaro para tener tiempo de preparación de cara al próximo sábado, la madre de sus hijos había partido hacia allí previamente en compañía de Morgana, concretamente el 21 de febrero. Es por ello que no ha sido hasta hace tan solo unas horas cuando se habría producido el cara a cara entre ambos, causando la máxima expectación de cara a los próximos días sobre su decisión de retomar su matrimonio o de dejarlo estar y conservar una buena amistad para mantener la unión familiar.

Quizá este 4 de marzo sea la oportunidad perfecta para que el ex de Isabel Preysler y Patricia confirmen la segunda oportunidad de su historia de amor. Un momento muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que ambos son dos de los invitados en la boda de su nieta Josefina con un joven ingeniero mexicano. Es por ello que habrá que esperar a que llegue el gran día para conocer de primera mano si ambos han decidido dar un paso al frente o si, por el contrario, únicamente eran rumores los que giraban en torno a ellos.

No obstante, cabe destacar que esta no es la única aparición pública que Mario y Patricia han llevado a cabo en las últimas semanas. Varios medios de comunicación han sido testigos del acercamiento de los que fueran marido y mujer en distintos restaurantes de la capital, demostrándose así que Patricia no guarda rencor alguno a su ex pese a que éste pasó casi una década inmerso en un romance con la también conocida como «reina de corazones». Un noviazgo que llegaba a su fin a consecuencia de los supuestos celos por parte del escritor, mientras que éste último achaca la ruptura a una gran diferencia entre las vidas de ambos, optando él siempre por permanecer en un segundo plano y únicamente salir a relucir cuando algo tiene que ver con su trayectoria profesional, mientras que Isabel siempre ha estado en el ojo del huracán al ser uno de los rostros más conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Sea como fuere, si algo está claro es que nada queda ya del romance que un día protagonizaron Isabel y Mario, dando éste carpetazo a su pasado para iniciar una nueva etapa en compañía de sus seres queridos y probablemente abriendo su corazón.