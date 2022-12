Álvaro Vargas Llosa adelanta el motivo por el que Isabel Preysler podría ponerse muy nerviosa

No cabe duda de que la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha pillado al panorama nacional completamente desprevenido. Si bien era hace tan solo tres meses cuando Tamara Falcó optaba por poner punto final a su historia de amor y compromiso con Íñigo Onieva a consecuencia de unas polémicas imágenes de infidelidad, ahora ha podido saberse que su madre le ha cogido el testigo a la hora de convertirse nuevamente en soltera. Algo que ninguno de sus seguidores esperaba y que ha hecho que salgan a la luz muchas teorías por las que la ex pareja podría haber tomado caminos diferentes.

Sea como fuere, cabe destacar que esta despedida inesperada ha tenido lugar en una fecha muy señalada en el calendario, motivo por el que probablemente los dos protagonistas se hayan visto obligados a hacer cambios en sus respectivas agendas navideñas. Es por ello que el Premio Nobel habría optado por abandonar el domicilio de Puerta de Hierro para alojarse nuevamente en su piso, al cual ha acudido a primera hora de esta misma tarde su hijo Álvaro para pasar junto a él las últimas horas del 2022, y por ende, este “desengaño” a nivel sentimental.

A su llegada al hogar de su progenitor, Álvaro se ha topado con algunos medios de comunicación que aguardan en los aledaños de la casa del escritor desde que salió a la luz la noticia de su ruptura con las también conocida como “reina de corazones”. Haciendo gala de su simpatía, el peruano ha atendido a los reporteros de Gtres y les ha hablado sobre cómo se encuentra su progenitor, lanzando un mensaje de calma en toda regla al admitir que “está bien”. Tanto es así, que Mario habría aprovechado este varapalo para centrarse, aún más si cabe, en el ámbito profesional, o eso mismo ha dejado entrever su hijo al confesar que se encuentra “preparando su novela”. Unas declaraciones con las que ha creado la máxima expectación en torno al próximo proyecto de su padre.

Teniendo en cuenta que Vargas Llosa suele hablar de sus experiencias en sus relatos, quién sabe si el escritor podría aprovechar el lanzamiento de una nueva obra literaria para plasmar sus últimas vivencias con Isabel Preysler. Algo que podría ser un arma de doble filo en toda regla para la ex de Carlos Falcó, ya que su ex pareja tiene la posibilidad de hablar maravillas sobre su romance, o por el contrario, desvelar públicamente todos los entresijos por los que ha finalizado una historia de amor de casi una década de duración. No obstante, habrá que esperar a que pase el tiempo y tenga lugar el lanzamiento de la novela en cuestión para sacar conclusiones y ver si, verdaderamente, el Premio Nobel ha querido hablar sobre la madre de Tamara Falcó o si ha preferido dejar los recuerdos que comparte junto a ella anclados en el pasado.