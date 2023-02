Lo que mantienen a día de hoy Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, lejos de ser una relación cordial, es una auténtica guerra fría con titulares de lo más demoledores. Después de poner punto final a su historia de amor y tras varios reproches de forma pública, la ex pareja ha vuelto a la carga. Y es que, pese a que el Premio Nobel no ha querido pronunciar el nombre de la socialite desde su separación, lo cierto es que los dardos envenenados hacia ella no cesan.

Así lo ha hecho saber a través de una nueva entrevista concedida para Paris Match, donde no solo ha hablado sobre su reciente ingreso en la Academia Francesa, sino también sobre la situación personal en la que se encuentra -reconciliándose con su ex mujer- y cómo está su corazón después de haber separado su camino del de la madre de Tamara Falcó. «He recuperado mi libertad», ha sentenciado sin pelos en la lengua en el que ha sido un nuevo zasca hacia ‘la reina de corazones’ que seguro tendrá respuesta por su parte.

Lo cierto es que la entrevista se publicará en los próximo días al completo, pero con estas palabras deja claro que dará mucho de qué hablar. Y es que, ya se vieron sus sentimientos cuando poco tiempo después de separarse de Isabel publicó Los vientos, un relato que hablaba de la gente superficial y que fue tomado como una dedicatoria en toda regla hacia su ex pareja y la marquesa de Griñón. «No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos (…) Ni resentida, ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad. Pero sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos», respondió entonces Preysler para la revista ¡Hola!.

Desde entonces, parece que la guerra cesó. Hasta ahora. Estas últimas palabras de Mario Vargas Llosa en el adelanto de su entrevista para el medio francés han vuelto a avivar el fuego que quedaba entre ellos y, por supuesto, la madre de Ana Boyer responderá una vez más. Pero para eso todavía hay que esperar pues, aunque el Premio Nobel siempre ha querido quedarse en un segundo plano y no opinar de forma pública sobre esta separación, lo cierto es que parece que ha cambiado de actitud, dando este paso al frente tan inesperado y que mantiene a la geografía nacional en vilo. ¿Comienza una nueva etapa de reproches?

Sea como fuere, lo cierto es que Isabel continúa con su estrategia del silencio, al menos frente a las cámaras, pues así lo demostró a la salida del Teatro Real en vísperas de su cumpleaños, donde tan solo respondió a las cuestiones relacionadas con su hija, utilizando la callada por respuesta al escuchar el nombre de Mario Vargas Llosa. Ahora mismo su único objetivo es que la boda del año, la de su hija con Íñigo Onieva, salga perfecta, aunque su propia hija la haya dejado en un segundo plano en el día más feliz de su vida.