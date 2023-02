La mofa de Mario Vargas Llosa hacia Tamara Falcó que ha hecho sacar las uñas a Isabel Preysler

Pese a haber intentado mantenerse en un segundo plano y no desvelar minucias sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler ha dicho «basta». La también conocida como «reina de corazones» está harta de algunas de las actitudes que habría tenido el Premio Nobel desde que pusieron fin a su historia de amor, motivo por el que ha roto su silencio de manera pública y ha dado su entrevista más sincera.

Ahora que ha vuelto a iniciar una nueva etapa como soltera, si hay unos pilares fundamentales en la vida de la ex de Carlos Falcó son, sin duda alguna, sus hijos. Concretamente con Tamara, Isabel Preysler tiene un vínculo que va más allá de lo maternofilial, siendo perfectas consejeras la una de la otra y demostrando en sus distintas apariciones públicas que han forjado una conexión aparentemente irrompible. Es por ello que a la madre de la marquesa de Griñón le afecta especialmente todo aquello que tenga que ver con la ganadora de MasterChef Celebrity y así lo ha reflejado en esta última ocasión: «No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos», comenzaba explicando.

En una charla telefónica con ¡Hola!, Isabel ha dejado entrever que el escritor habría rozado un límite que ella no está dispuesta a tolerar: «Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos. Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Hablaba de las islas Marquesas -en referencia al marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre- y se reía de ella, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él», cuenta la socialité, dispuesta a defender a los suyos: «Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado», desvela, refiriéndose a la famosa obra de Los vientos que, aunque Mario ha desvelado ya que no tiene nada que ver con ninguna anécdota de su vida real, las coincidencias son bastante obvias para su ex.

De esta manera, Isabel ha demostrado con total convencimiento su postura, absolutamente contraria a la de Mario Vargas Llosa y en cierto modo dando pistoletazo a una guerra que parece haber comenzado con algunos de los textos literarios del Premio Nobel como principales protagonistas. No obstante, el peruano ya dejó claro que no tenía intención de hablar sobre su ex, y mucho menos de su hija: «La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela. No se puede aprovechar, para nada (…) No voy a escribir una novela sobre esto, para nada, ni voy a hablar de ella», zanjaba a través de El País, sin arrepentirse «de absolutamente nada» por haber compartido una parte de su vida con una persona con la que ha estado en «dos mundos muy distintos, muy separados».