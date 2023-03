La entrevista póstuma de Laura Boyer, una bomba contra Isabel Preysler

A finales de la pasada se conocía la noticia de la muerte de Laura Boyer a los 57 años. La hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo fallecía a consecuencia de una enfermedad y era despedida en la más estricta intimidad. Nadie de la familia de Isabel Preysler acudía al tanatorio y su hermana, Ana Boyer, tampoco se ha pronunciado sobre esta noticia. Solamente Tamara Falcó ha declarado que ha sido algo muy triste. La marquesa de Griñón fue una de las personas que estuvo al lado de Laura Boyer en el entierro de su padre, Miguel Boyer.

Casi una semana después, la revista Semana ha llevado a sus páginas una entrevista que la hija del ex ministro concedió poco antes de morir y que ahora, por fin, ve la luz. Unas declaraciones en las que Laura Boyer, enferma desde hacía algún tiempo, se muestra tajante contra Isabel Preysler, de la que reconoce que ha sido su enemiga durante muchos años, y la responsable de la ruptura de su familia. En la entrevista, Laura asegura que no había querido hablar de este tema hasta ahora porque tenía otros temas pendientes y, además, sus hijos aún eran menores de edad. Asimismo, la hermana mayor de Ana Boyer comenta que ha tenido muchos trámites que hacer para cerrar la herencia de su madre, ya que a la de su padre no le quedó otro remedio más que renunciar.

Laura Boyer asegura que la separación de sus padres fue un golpe duro en su vida y que ni ella ni su hermano Miguel mantuvieron una relación cercana con Isabel Preysler, ni con su hermana, Ana Boyer. Laura mantiene que Isabel fue la que alejó a su padre tanto de ella como de su hermano: «Al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla», ha dicho la hija mayor de Miguel Boyer que, además, ha comentado que la madre de Tamara Falcó no se encargó de cuidar al ex político en sus últimos días, sino que puso personal para ello. A pesar de todo, y de que tacha a Preysler de ser una persona fría e hipócrita, Laura no le guarda rencor. «No soy rencorosa, pero tampoco soy quien debe perdonar a Isabel. He llegado a comprenderla», ha declarado en esta entrevista póstuma.

Aunque ha reconocido que no tiene relación con Ana Boyer -aunque conserva su número de teléfono- Laura sí que ha dicho que el resto de hijos de Isabel Preysler han sido siempre muy atentos y cariñosos con ella. «Chábeli, Tamara y Enrique me caen fenomenal. Con Julio José tuve menos trato», ha asegurado. De hecho, fue Tamara Falcó la que más pendiente estuvo de ella en el funeral de Miguel Boyer y la única que se ha pronunciado sobre su muerte.