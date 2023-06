Pocholo Martínez Bordiú ha sido el último invitado al programa de Bertín Osborne aunque, en esta ocasión, en lugar de acudir a casa del presentador, ha sido el empresario el que ha querido que Bertín le visitara en su casa de Ibiza, donde ambos han mantenido una relajada charla en la que han abordado algunos de los temas más destacados de la trayectoria de Pocholo, por ejemplo, los motivos del fin de su amistad con Cayetano Martínez de Irujo.

El hijo de Cayetana de Alba y Pocholo fueron muy amigos a lo largo de varios años, son embargo, la publicación de las memorias del duque de Arjona en el año 2019 supuso un punto de inflexión. En el texto, el hermano del duque de Alba hablaba de algunas cuestiones relacionadas con la vida de Pocholo y las salidas nocturnas que compartían ambos, algo que a Pocholo le molestó mucho: «Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas», ha asegurado Pocholo, ante un atento Bertín, que no dudó en preguntarle si había podido comentarlo con Cayetano. «No lo he hablado con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito», ha recalcado el empresario.

Pocholo se ha mostrado muy crítico con la actitud de Cayetano, sobre todo, por todas las revelaciones de su libro, como la que hace referencia a la relación con la infanta Elena: «Si tú estás con una señora que es hija del Rey, no tienes por qué contar a nadie que has estado con esa señora. Si tienes una familia que es tu familia y hablas cosas de que no tienes que hablar, también te la vas a enfrentar. Cada uno que piense lo que quiera, es su vida, pero tanta cuna y tanta historia para leer un poco este libro», ha dicho Pocholo, que ha comentado también que no ha querido leer el libro todavía. No obstante, le ha bastado con lo que se ha ido publicando en los medios. «La verdad es que no lo he leído, pero por lo que salía en la prensa… Cada uno que aguante su vela, pero tanta educación y tanto Cayetano para que luego deje entrever todo lo que ha hecho con unas señoras que no se merecen eso», ha comentado.

A pesar de que Pocholo se ha mostrado muy molesto con el aristócrata, Bertín no ha dudado en intentar mediar para que la situación se reconduzca. No obstante, el empresario considera que Cayetano ha traspasado límites que no se deben cruzar nunca. «Todos cometemos errores en la vida. Creo que personas que han sido tan amigas como Cayetano y tú, deberíais sentaros a hablar algún día. Yo lo he hablado con él y no es consciente de que haya sido un problema», ha dicho Bertín. Sin embargo, Pocholo no está dispuesto a dar su brazo a torcer: «A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato», ha sentenciado.

Un deseo frustrado

El empresario ha hablado también sobre una de las cuestiones más desconocidas de su vida, su deseo de ser padre. «He querido ser padre, pero luego no ha podido ser y ahora no sé si tengo edad para tener hijos», ha dicho, a la vez que ha confesado que ha volcado este deseo en su sobrino Bosco, hijo de su hermana Clotilde, que también se ha unido a la entrevista.

Pocholo no ha tenido reparos en comentar su historia de amor con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, con la que estuvo casado dos años. «La conocí en Madrid, pero exactamente cómo no me acuerdo. Y me enamoré de ella cuando vino aquí a Ibiza con su hermano Javier y le dije que nos íbamos a casar y nos casamos enamorados los dos», ha dicho el tío de Bosco, que ha recordado que su boda fue en el Monasterio de Piedra y acudieron numerosos rostros conocidos del panorama nacional.

El empresario ha recordado cómo fue la relación con su suegro, «una persona muy concreta y cercana», al igual que su suegra, Amparo. Pocholo ha asegurado que le consta que le caía bien, que era consciente de que era un alma libre. A pesar de que la pareja se casó muy enamorada, el matrimonio duró apenas dos años y Pocholo y Sonsoles se separaron de mutuo acuerdo, aunque no trascendieron los motivos. «En casa se vivió con mucha pena porque era una niña estupenda, nos separamos de mutuo acuerdo y no hubo ningún tipo de discusión. Nunca he hablado de ella porque no le gustaba nada, así lo pactamos y así ha sido hasta hoy. No me he vuelto a casar porque ya lo he hecho una vez, no me hace tanta ilusión», ha sentenciado.