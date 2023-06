Se termina la semana y, como suele ser habitual, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades previstas para los próximos días, aunque todavía los Reyes no han cerrado su agenda, ya que está previsto que este sábado presidan juntos en Granada el acto central con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y que don Felipe acuda el domingo a la Plaza de Toros de las Ventas, para la tradicional corrida de la Asociación de la Prensa.

Al margen de estos dos compromisos del fin de semana, la Familia Real estrenará su agenda oficial el lunes. Don Felipe participará en una reunión del Patronato de la Fundación COTEC, una de las iniciativas más importantes de su padre, al que hemos visto esta semana asistiendo a la boda del príncipe Hussein de Jordania.

El martes, doña Letizia participará en Madrid en una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, en la que le van a presentar el informe sobre la investigación de videojuegos y jóvenes. El monarca viajará a Barcelona, donde tiene una serie de actividades a lo largo de toda la jornada, que concluirán con la entrega de los Premios de la Nit de la Logística del SIL2023.

Ese mismo día, la infanta Elena retomará su papel como representante de la Corona, en la entrega de los Premios de la XXXII Edición del Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para centros escolares de Patrimonio Nacional. Esta es una cita a la que nunca falta la duquesa de Lugo, a pesar de que ya no es miembro en activo de la institución, pero continúa volcada con este evento, año tras año.

El miércoles es doña Letizia la que tiene compromisos, en este caso, va a participar en una de las citas fijas en su agenda: el acto de clausura de la XV Convocatoria de Euros de tu nómina. El jueves, don Felipe y doña Letizia presidirán en el Palacio de la Zarzuela una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona. En principio, no está previsto que asista la Princesa Leonor, aunque se trata de un acto en el que podría estar presente, dado que está directamente relacionado con FPdGi, cuyos premios se entregarán dentro de pocas semanas, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. Esté será el último compromiso oficial de la Reina Letizia en esta semana, pero no así del Rey.

Lo que no se sabe, por ahora, es cuándo podremos volver a ver a la Princesa de Asturias en un acto. La heredera lleva en España desde que terminara las clases en Gales y empezará su formación militar a mediados del mes de agosto.

Don Felipe cerrará su agenda el viernes con varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. En concreto, el monarca se reunirá con una representación de la Fundación Hay Derecho y con el Consejo Asesor de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas (REMCO).