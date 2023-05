Son dos de las royals más admiradas del mundo. Aunque a día de hoy ejercen papeles diferentes, Catalina Middleton y la Reina Letizia tienen mucho en común. Más allá de sus respectivos roles institucionales y de que colaboran y se interesan por causas similares, la princesa de Gales y la esposa de Felipe VI se han convertido, junto a otras royals de su generación, en dos de las más relevantes del panorama actual. De hecho, una de las cosas que comparten es su estilo, que genera titulares en todo el mundo.

Aunque hay una cierta diferencia de edad entre ambas -Catalina acaba de cumplir 41 años mientras que la Reina Letizia ya ha pasado la barrera de los 50-, las cuestiones protocolarias y las normas de estilo que rigen el ámbito de la realeza hacen que entre ellas haya muchas similitudes. Es cierto que, mientras que doña Letizia suele recurrir a firmas marca España y más ajustadas de precio, el despliegue de la princesa de Gales es mucho mayor, con firmas de origen británico y unos precios más abultados. No obstante, no es raro que las dos puedan recurrir a opciones low cost, entre las que destacan, por ejemplo, looks de Zara o Massimo Dutti.

Al margen de que Catalina Middleton es una maestra en el uso del tocado -un complemento prácticamente obligado en el Reino Unido-, lo cierto es que en líneas generales el estilo de las dos royals no difiere mucho. Es más, de un tiempo a esta parte, parece que ambas se han vuelto fanáticas de una gama cromática muy concreta y que tiene se asocia a la dulzura, la infancia y la inocencia. Se trata del rosa, un color al que doña Letizia lleva recurriendo de manera constante en actos oficiales en los últimos meses y que ha supuesto un giro en su armario. Pero ella no es la única. También la princesa de Gales ha encontrado en el rosa su nuevo color fetiche.

Una gama cromática extensa, que va desde los rosas más pálidos a los fucsias más intensos, que inevitablemente aportan una imagen más femenina y suave. Es probable que, como suele ocurrir en la mayoría de cuestiones relacionadas con el mundo royal, la elección de estos tonos no sea casual. En el caso de doña Letizia no tenemos pruebas concretas, pero en el de Catalina Middleton sí que sabemos que, al menos en una ocasión, recurrió al rosa para cumplir el deseo de una niña enferma, que quería verla con un look de princesa.

Más allá de los colores en sí, hay más similitudes en el tipo de estilismos por los que recientemente apuestan la esposa del príncipe Guillermo de Gales y la Reina Letizia. Las dos guardan en su armario varios vestidos de corte clásico y femenino, en rosa pálido y en fucsia, así como trajes sastre en esta gama cromática que suponen un twist muy femenino a un outfit típicamente working.