Catalina Middleton es ya una de las royals más queridas de la Corona británica. El 29 de abril de 2011, la abadía de Westminster no solo fue testigo de la boda entre la princesa de Gales y el príncipe Guillermo, sino también la entrada de esta en la Familia Real, la cual la acogió como una más. Pero eso no siempre fue así. Antes de conocer al nieto de Isabel II, Middleton no tenía ningún vínculo con la monarquía, tan solo dejó que el destino la uniese en la universidad de St Andrews al que más tarde sería el amor de su vida. Ahora, 22 años después de que sus caminos se cruzasen, una experta en realeza británica acaba de descubrir el apodo con el que los amigos del hijo de Lady Di se referían a su novia, ahora esposa.

Según ha revelado Katie Nicholl en el podcast DYNASTY de Vanity Fair, mientras que los más allegados al príncipe llamaban a su novia Catherine o Kate, sus amigos fueron más crueles, y decidieron ponerle un mote en referencia a su madre, Carole. En concreto, se referían a ella como «puertas a manual», ya que su madre trabajaba como azafata para British Airways, un apodo que hacía alusión a lo que decían los pilotos cuando el avión aterrizaba. Cabe recordar que durante mucho tiempo la prensa británica especuló con que Catalina siempre fue un producto creado por su madre, ya que la señora estaba obsesionada con dejar bien posicionadas a sus dos hijas y su objetivo es que alguna de ellas llegase a Palacio.

Un mote que a la princesa de Gales nunca le gustó, tal y como confesó uno de sus asistentes para Sunday Times: «Ella tiene una extraordinaria fuerza y carácter y resistencia. Nunca la he visto ni oído hablar de eso enojada». Al principió le molestó, pero lo superó y nunca más dejó que la afectara. Sin embargo, a quien no sentó nada bien fue al nieto de Isabel II, que tuvo que enfrentarse a sus amigos para que dejasen de burlarse con la mujer hacia la que tenía sentimientos y con la que, finalmente, ha creado una familia. «Cuando Catalina se sintió aislada de la vida de Guillermo, él se enfrentó a sus amigos, que no solo le hacían bullying a ella, sino también a su mamá, burlándose de su inglés», ha comunicado @Canellecitadelle. Pero las risas no cesaron y los amigos del príncipe comenzaron a describir a la familia como los «Middleton en masa», haciendo referencia a que solían asistir a los eventos en un Land Rover. Pero eso forma ya parte del pasado.

Y es que, Catalina Middleton nunca lo ha tenido fácil. Mientras que Lady Di supo cómo ganarse el cariño de la población británica y ser coronada ‘princesa del pueblo’, la que sería su nuera lo tuvo más complicado para llegar hasta donde está. Tanto es así que la prensa la bautizó como Waity Katie durante su noviazgo con Guillermo, por el verbo en inglés (esperar), pues la pedida de mano de la princesa de Gales se demoró 10 años.