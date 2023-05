Catalina Middleton, salpicada por un macabro escándalo de un miembro de su equipo

Inesperada polémica para la princesa de Gales en su recién estrenado papel. Según apuntan varios medios británicos, el director de la organización benéfica para niños de la esposa del príncipe Guillermo, es responsable de un horrible crimen. Tal como se ha dado a conocer, el Paul Carberry, de 60 años, y director de la organización Action for Children, apuñaló cinco veces a un hombre en un tren e hirió a otro pasajero, pero ni Catalina ni Guillermo eran conscientes de esto cuando lo conocieron hace un año.

Según la información a la que ha tenido acceso el tabloide The Mirror, Carbery era un adolescente cuando cometió el crimen, a los 16 años, pero esto no le pasó factura para poder seguir avanzando. De hecho, él mismo asegura que está muy arrepentido por lo que ocurrió: «Eso es algo de lo que me arrepiento todos los días de mi vida. Una familia perdió a un ser querido por mi culpa», ha comentado el ejecutivo.

Paul Carberry apuñaló a John Murray, de 21 años, en un tren en el que viajaban fanáticos del fútbol escocés a Londres para un partido contra Inglaterra en 1979. Los informes judiciales apuntaron que Carberry, que había estado bebiendo cerveza y vodka, estaba en la pandilla Govan Team, llamada así por un distrito difícil de su Glasgow natal. Al parecer, el ataque se produjo después de que alguien intentara abusar de una mujer a bordo del tren, por lo que Paul Carbery, que portaba una navaja, atacó a los responsables. Además de matar a John Murray, Paul también apuñaló a otro joven, Michael McBain, de 22 años, que estaba dormido en el suelo de un vagón.

En aquel momento, Carberry fue arrestado y declarado culpable de asesinato. En su defensa, alegó que le había cogido el cuchillo a otro hombre y que no recordaba nada del ataque, porque Murray le dio un cabezazo. El juez Mars Jones calificó el asesinato como ‘un caso trágico’, sobre todo porque, además, John Murray estaba a punto de convertirse en padre cuando fue asesinado por Paul Carberry.

