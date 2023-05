La temporada taurina ha comenzado en la capital, y como no podía ser de otra manera, muchos son los rostros conocidos que se han dejado ver por la plaza de toros de Las Ventas para dar pistoletazo de salida a una época tan esperada como deseada para los madrileños. Era el pasado miércoles, 10 de mayo, cuando la feria de San Isidro iniciaba en el enclave mencionado dispuesta a dejar tardes de ensueño tanto en sus aledaños como en el ruedo. Una tarde en la que cobraban un gran protagonismo algunos famosos de la talla de Cayetano Martínez de Irujo, el cual no quiso desaprovechar al oportunidad de presenciar la faena de Roca Rey o de El Juli.

Como no podía ser de otra manera, el duque de Arjona no tuvo reparo en atender a las cámaras de Gtres antes de entrar en la plaza de toros. Un momento en el que no estuvo acompañado por Bárbara Mirjan por motivos en absoluto complejos: «Me han invitado, Bárbara no ha podido venir porque está trabajando», comenzaba explicando, para después aclarar que «todo está bien» mientras se acordaba de su progenitora, de quien heredaba esta pasión por el ámbito taurino: «Sí, así es», admitía, visiblemente emocionado por tener a su madre presente en prácticamente todas las apariciones públicas que lleva a cabo.

No obstante, el conde de Salvatierra prefería poner punto final a su conversación con la prensa de manera un tanto apresurada, evitando así preguntas que pudieran llegar a ser un poco incómodas para disponerse a disfrutar de una tarde de arte en compañía de sus seres queridos. Una manera de demostrar que prefiere mantenerse en un segundo plano en lo que a breves intervenciones se refiere, habiendo sin embargo otorgado entrevistas en algunos platós de televisión para expresar su versión sobre diversas cuestiones familiares.

De esta manera, quedaba claro que el vínculo que existía entre la duquesa de Alba y su hijo era totalmente inquebrantable. Es por ello que Cayetano Martínez de Irujo nunca ha dudado en hacer celebraciones religiosas en su honor e incluso sacar a la luz un libro bautizado De Cayetana a Cayetano con una dedicatoria clara hacia su progenitora, indicando así que no solo les unía el cariño maternofilial sino también una amistad de la que día tras día sigue acordándose el hermano de Eugenia Martínez de Irujo. Quizá sea por ello por lo que siempre ha intentado mantener la mejor relación posible con sus hermanos, pese a que en ocasiones esto haya sido una tarea complicada a consecuencia de varios rifirrafes por los que varios de ellos incluso optaron por no asistir a los homenajes que Cayetano organizaba hacia la duquesa de Alba. Algo que él mismo prefiere dejar anclado en el pasado para disfrutar de una nueva etapa con el cariño de su esposa y de sus más allegados.