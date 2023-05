Cayetano Martínez de Irujo ha asistido a la ceremonia de entrega de los Premios Telva a la Solidaridad que se ha celebrado en Madrid, ya que el duque de Arjona ha ejercido en esta edición como miembro del jurado. Muy atento con los medios, Cayetano ha asegurado que esta «es una de las cosas más bonitas que hago a lo largo del año. Me encanta ayudar a los demás», ha dicho el conde de Salvatierra, que ha reconocido que heredó este sentimiento de solidaridad de su madre, la inolvidable anterior duquesa de Alba.

Apenas unos días después de que se haya celebrado en Londres la coronación de Carlos III, uno de los acontecimientos históricos más importantes de las últimas décadas, el aristócrata no ha dudado en comentar cómo ha visto a los Reyes en este acto de tanta relevancia institucional: «La participación de nuestros Reyes en la coronación es impecable. Siempre dije que Felipe VI junto con Guillermo son los más preparados del mundo con diferencia. La Reina me ha gustado mucho también», ha dicho el hijo de Cayetana de Alba.

Sobre la reciente noticia de una presunta hija de Juan Carlos I llamada Alejandra, el duque de Arjona se ha mostrado un tanto crítico, por todas las especulaciones que se están haciendo y lo que pueden suponer a diferentes niveles para las personas implicadas: «He tenido que sufrir tanta barbaridad conmigo mismo de mi vida privada, que odio visceralmente que se hable de la vida de los demás», ha recalcado.

El conde de Salvatierra también se ha pronunciado sobre su relación con Bárbara Mirján, con la que lleva ya muchos años, así como sobre el punto al que ha llegado con su ex pareja, Genoveva Casanova: «Bárbara es una persona excepcional, que me ha ayudado y me ha apoyado. También tengo el apoyo de base de Genoveva y de mis hijos, que son mi familia junto con mi hermano Fernando y con mi hermana Eugenia, que ya la relación es diferente», ha dicho el aristócrata, que ha reconocido que la relación con su hermana menor ha ido evolucionando con el paso del tiempo. «Eugenia era la niña de mis ojos y ahora ya tiene marido, las circunstancias han cambiado mucho, entonces ha ido cambiando mi relación personal con ella», ha asegurado.

Después de una temporada en la que la relación con el actual duque de Alba estaba en el punto de mira y no era precisamente fluida, esta vez, Cayetano Martínez de Irujo ha dejado de lado cualquier tipo de polémica y no ha dudado en alabar a su hermano mayor: «Carlos es el duque de Alba y es una buena persona», ha comentado el conde de Salvatierra.

El tío de Cayetana Rivera ha aprovechado la ocasión también para hacer una pequeña reflexión sobre las últimas etapas de su vida y sobre cómo afronta el futuro: «En la vida hay que enfrentarse a uno mismo, hay que mirarse en el espejo y ver lo que uno tiene que cambiar, lo que tiene que curar y es lo que yo he hecho. La muerte de mi madre fue muy dura, he pasado seis años muy difíciles, con muchos ingresos en el hospital, yo creo que debido a todo lo que ha sucedido después, ya todo ha pasado. He tomado todo tipo de medidas para cuidarme el interior, partiéndome la cara con mi propia realidad», ha asegurado.