Jesús Ortiz o Cayetano Martínez de Irujo: los famosos, el blanco ‘fácil’ de las estafas 2.0

Las estafas 2.0 están a la orden del día. Tanto es así, que cada vez son más y más las personas que caen en las redes de ciertos timadores que quieren aprovecharse de gente a través de Internet para así recaudar dinero sin que, en diversas ocasiones, las víctimas se den cuenta. Esto es lo que le ocurre no solo a ciudadanos de a pie, sino también a un sinfín de rostros conocidos que en algún que otro momento se han visto obligados a hacer uso de las autoridades para denunciar estas fechorías.

Hola, @policia. Sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo el 08/01/23. pic.twitter.com/NbcO7CwsYX — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 8, 2023

Una de las últimas víctimas de estos fraudes ha sido nada más y nada menos que Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia. Hace tan solo unos días, el suegro del Rey Felipe hacía uso de su cuenta de Twitter para denunciar un correo engañoso que le había llegado hacía tan solo unos minutos y en el que le aseguraban haber sido compensado con más de tres millones de euros por haber sido víctima de una estafa en 2022. Algo que resultaba bastante extraño al abuelo de la Princesa Leonor, que no dudaba en hacérselo saber a la policía y a sus seguidores en un gesto que ha parecido muy positivo a todos ellos, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad de Jesús.

No obstante, cabe destacar que el progenitor de la consorte española no ha sido el único rostro conocido que ha sido víctima de una estafa. También otras famosas de la talla de Belén Esteban se han visto obligadas a pasar por lo mismo, habiendo sido sin quererlo imagen de un producto para adelgazar: «Están utilizando mi imagen sin mi permiso, os están engañando. He tomado medidas para denunciarlo», aseveraba a través de Sálvame, visiblemente molesta por lo sucedido, aunque dispuesta a llegar hasta el final para que sus fans no pierdan dinero en algo que no es necesario.

Kiko Rivera era otro de los famosos que denunciaba haber sido víctima de una estafa recientemente. Y es que, al parecer, había una cuenta con su nombre en Instagram que ofrecía dinero a sus seguidores a cambio de registrarse en un enlace: «Hay que denunciar esta cuenta. Se están haciendo pasar por mí, ¡hasta donde vamos a llegar», alertaba el DJ, demostrando así no tener nada que ver con los objetivos de este engaño, llegando muchos de sus fans a creer que el hijo de Isabel Pantoja estaba dispuesto a darles nada más y nada menos que mil euros.

Dentro de las estafas no solo están las monetarias, sino también las que traen consigo la suplantación de identidad. Esto fue lo que le sucedía a Cayetano Martínez de Irujo, que hace tan solo un año denunciaba haber sido víctima de una usurpación de identidad a través de una página de Facebook que pedía dinero con su nombre y su imagen con fines aparentemente solidarios, llegando incluso a poner supuestamente en venta el Palacio de Arbaizenea, un clásico de las arcas de la familia.