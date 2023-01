Un acto importante para Leonor y el resurgir de ‘Hesperia’: el intenso comienzo de curso de los Reyes

El Año Nuevo ha comenzado repleto de actos que han llenado la agenda de los Reyes por completo de cara a la próxima semana. Si bien será durante el próximo viernes, 6 de enero, cuando Sus Majestades lleven a cabo una de sus apariciones más importantes a causa de la celebración de la Pascua Militar, no será hasta el lunes, 9 de enero, cuando ambos den pistoletazo de salida a una serie de actos más rutinarios. No obstante, cabe destacar que Doña Sofía ha sido clave en las últimas horas a la hora de suavizar los quehaceres de Don Felipe y Doña Letizia al frente de la Corona, habiendo asistido a la capilla ardiente y posterior funeral del Papa Benedicto XVI en la basílica de San Pedro de Ciudad del Vaticano, donde se han llevado una serie de actos quizá no tan sonados como los que tuvieron lugar en homenaje a Juan Pablo II.

Fue durante el pasado miércoles, 4 de enero, cuando la Princesa Leonor retomó sus estudios en el UWC Atlantic College, poniendo así el broche de oro a sus vacaciones navideñas casi al unísono que sus progenitores. Y es que, pese a que el Rey Felipe ya se dejó ver durante el 1 de enero, no será hasta el próximo lunes cuando inicie de manera oficial sus tareas en el trono haciendo una visita a la Sede del Defensor del Pueblo con ocasión de la celebración del 40º Aniversario de la elección por las Cortes Generales de su primer titula, y posteriormente, el martes, acudirá también en solitario a la Clausura de la VII Conferencia de Embajadores de España.

No será hasta el miércoles cuando pueda verse nuevamente a Doña Letizia con motivo del acto de clausura de la X Edición del “Proyecto Promociona”, mientras que su marido viajará hasta Zaragoza para llevar a cabo una serie de actividades entre las que están la visita al I.E.S Ramón y Cajal, galardonado con el “Premio Escuela del Año 2021” por la Fundación Princesa de Gerona y el acto conmemorativo del 25º Aniversario de la restauración del Palacio de la Aljafería. Un movimiento muy especial sobre todo para la Princesa Leonor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la presidenta de honor de esta organización, pese a que en este caso solo vaya a estar presente su progenitor.

El plato fuerte de la semana para Sus Majestades viene el jueves, cuando el matrimonio real vuelva a Menorca de la mano de la Fundación Hesperia, la cual desarrolla la voluntad de los Reyes de que los fondos procedentes de la herencia de Don Juan Ignacio Balada Llabrés sean destinados a fines de interés general y social. Un objetivo que parece estar cumpliéndose a las mil maravillas y por el que Don Felipe y Doña Letizia tendrán oportunidad de visitar la conocida como isla del Rey, y la Farmacia Llabrés, la cual procederá a ser inaugurada para después ser usada como fundación de discapacitados de la isla de Menorca.

Para poner punto final a una semana de lo más ajetreada y ya en la capital, el soberano hará frente a la entrega de las “becas Iberdrola” sin la compañía de su esposa.