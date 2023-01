Tamara Falcó e Íñigo Onieva estrenan el 2023 a golpe de reconciliación

El 2023 parece haber traído un cambio de aires de 180 grados a la vida de Tamara Falcó. Pese a haber finalizado el 2022 en soltería y quizá a punto de abrir su corazón a su amigo Hugo Arévalo, ahora todo apunta a que la marquesa de Griñón habría optado por dar una nueva oportunidad a Íñigo Onieva y quién sabe si retomar sus planes de matrimonio, un enlace que iba a tener lugar el próximo mes de junio y que se vio truncado a consecuencia de una infidelidad por parte del empresario y por la que la hija de Isabel Preysler decidió poner punto final a su historia de amor, aunque ahora parece que no de manera definitiva.

Ha sido Pilar Vidal, amiga de Tamara Falcó y periodista, la encargada de desvelar en pleno directo de Sálvame esta buena nueva: «El día 30 de noviembre había habido un acercamiento entre ellos. En aquel momento, Tamara me contó que ese encuentro lo había solicitado ella a modo de encuentro final de la relación para quedar bien, y ese acercamiento se ha convertido en una reconciliación y en una segunda oportunidad», comenzaba explicando, bajo la atenta mirada de todos los colaboradores presentes en plató y que permanecían atónitos, sobre todo teniendo en cuenta lo sonada y triste que fue la ruptura.

Por otro lado, la comunicadora ha querido aclarar la certeza del reencuentro entre ambos durante la Nochebuena: «Confirmar que el encuentro de la Misa del Gallo que se ha contado sí se produjo, acudieron en la parroquia de Puerta de Hierro. No estaban en el mismo banco pero sí que coinciden en lo que yo he denominado como ‘milagro’, que es cuando van a adorar al Niño Jesús en un momento de la ceremonia», contaba, en un relato que ha dejado probablemente también a la audiencia estupefacta. Y es que, precisamente esa fe en Dios podría haber sido clave a la hora de hacer que Tamara pudiera decidir su futuro amoroso con claridad: «La última conversación que tuve con ella era de que no iban a volver, y yo sé que ella había visto muchas señales porque es creyente, y quiero creer que las señales que en su día le decían que no era el hombre adecuado, ahora le dicen que le dé una segunda oportunidad», aseguraba Pilar, completamente convencida de los pensamientos de la marquesa de Griñón.

Este acercamiento no resulta extraño si se tienen en cuenta los numerosos movimientos que ha llevado a cabo Íñigo Onieva en los últimos tres meses para reconquistar a su ex, los cuales en un primer momento no parecían estar dando sus frutos hasta ahora: «Íñigo ha estado tres meses pico y pala intentando recuperarla y lo ha conseguido», zanjaba Vidal, haciendo así que se cree la máxima expectación en torno a la supuesta «nueva pareja» y hacia las reacciones de algunos de los miembros de su familia como Isabel Preysler, que podrían no ver con buenos ojos esta segunda oportunidad.