Sálvame vuelve a estar en el punto de mira. Hace unas semanas, salía a la luz que Belén Rodríguez había prestado a Kiko Hernández la friolera cantidad de 100 mil euros hace ya algunos años. Pero, lejos de quedar ahí, la guerra con el colaborador se trasladó a todo el equipo, llegando incluso a sentirse intimidada por el equipo que se trasladó cerca de su vivienda. Tanto es así, que incluso anunció que tomaría medidas legales contra lo que considera un “acoso”.

Lo que el programa de Telecinco no se esperaba es que la colaboradora llamase a la Policía para que interviniese, personándose dos agentes en su casa para identificar a todo el equipo. Aunque en un principio Sálvame quiso tender puentes con ella y arreglar la situación, un polémico tuit de Belén rompió todo lazo con la cadena de Fuencarral. “Gracias por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio”, rezaba la publicación, declarando así la guerra a su productora.

Gracias @policia @policiademadrid

Por alejarme de los presuntos delincuentes.

Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros

Gracias

Gracias

Y más gracias

❤️ — Belén Rodríguez (@belenrdguez) November 16, 2022

La reacción de Kiko Hernández

Tras el revuelo causado con su “metedura de pata”, pronto comenzaron a surgir las críticas hacia su persona de sus compañeros de profesión. Uno de los primeros en romper con ella fue Kiko Hernández, que se mostró muy dolido con la actitud que había tomado. “No voy a volver a mirar a la cara a Kiko Hernández nunca más en mi vida”, sentenció Belén, a lo que él respondió que lo que más le afectaba era la relación que su amiga tenía con sus hijas. Y es que, aunque parecía que todo quedaba ahí, el colaborador no dudó en cargar contra ella: “Voy a pedir por contrato no coincidir contigo”.

Después de calificar como “ridículo” lo que estaba haciendo, Kiko aseguró que se había roto por completo su amistad en ese momento. “Te estás quedando muy sola. Te he querido mucho. Me da pena que te quedes tan sola”, recalcó. Tras esto, el colaborador confesó que había comenzado una guerra. Ahora, unos días después, ha comenzado a rumorearse que Belén estaría enamorada de él y por eso la gran decepción de ambos, aunque no ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas.

El enfado de Jorge Javier Vázquez

Tras esta decepción, comenzaron a llegar más rostros conocidos que aseguraron sentirse defraudados con la televisiva. Sin ir más lejos, Jorge Javier Vázquez, con quien, hasta la fecha, mantenía una buena relación de amistad. Después de bloquearla y mandarla “a la mierda”, el presentador aseguró que Belén ya no tenía cabida en su vida: “Si hay una persona que ha dado la cara por ella he sido yo, durante muchísimos años. He sido una persona que he intentado que en los programas de televisión la contraten. En estos momentos de mi vida necesito relaciones que no me desconcentren, sanas, y que no me estén provocando continuamente ansiedad. Decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo”.

El consejo de Belén Esteban

Pero la caja de Pandora no se cerró ahí, pues Belén Esteban también le dedicó unas palabras a su compañera. “He hablado con ella. Yo me quedé a gusto, ni con gritos ni sin gritos. Tengo una conversación privada con ella hablando de este tema. Le dije lo que yo pensaba”, comunicó. Y es que, para todo el equipo televisivo, Belén Rodríguez está haciendo las cosas de la peor manera: “Lo único que te digo es: deja de mandar burofax, rodéate de la gente que te quiere, tómate unos días. Todos en la vida nos equivocamos y esta vez has metido la pata”.

La amistad de Carmen Borrego

Aprovechando la situación, Carmen Borrego también se quiso pronunciar, desvelando los altibajos que había tenido su amistad con la colaboradora. Y es que, a pesar de que su relación parecía ser idílica de cara a la galería, la hija de María Teresa Campos ha desvelado que no era así: “Le he tenido miedo, hoy es amiguísima y mañana deja de serlo. Eso me producía ansiedad”.