La Nochebuena y la Nochevieja están a la vuelta de la esquina, y si eres de aquellas personas que han esperado hasta el último momento para escoger sus looks para ambas jornadas, no te preocupes porque Inditex te trae las mejores soluciones y al mejor precio. Son muchos los diseños de los que aún disponen las firmas de Amancio Ortega tanto en página web como en tienda física, razón por la que Rocío Osorno se ha encargado de inspirar a su millón y medio de seguidores con una serie de opciones low cost que prometen ser todo un must have para estas fechas.

Si hay algo que prima durante esta temporada son, sin duda alguna, los brillos. Un año más, las lentejuelas y todos los accesorios repletos de brilli brilli se han convertido en los grandes protagonistas, razón por la que marcas como Zara o Pull & Bear no han querido desaprovechar la oportunidad de incluirlos en sus catálogos para así llamar la atención de su clientela y superarse una vez más en ofrecer el mayor número de opciones para todos los gustos y todos los bolsillos.

Zara

En primer lugar, Rocío llevaba a cabo una recopilación de los que ella considera los mejores looks de Zara. Se hacía con el primer puesto un diseño completamente negro con escote profundo y cuerpo ceñido, mientras que el segundo lugar lo cogía un vestido morado repleto de brillo que la influencer combinaba con medias y sandalias negras. Su tercera opción era mucho más extravagante que las anteriores, decantándose por un vestido ceñido de palabra de honor metalizado con detalle de flor en la parte central, seguido de un mini vestido negro con brillos y escote bardot, una gran tendencia de los últimos meses. En el centro de la lista se encontraba el diseño más lady con un vestido rojo de hombros con cuerpo ceñido y vuelo en la falda, mientras que en el sexto puesto estaba nuevamente un vestido negro y seguido de éste uno morado muy similar al rojo mencionado previamente. El octavo, noveno y décimo lugar, respectivamente, eran guardados por Osorno para hacer gala de un mini vestido negro sencillo, uno rojo de lentejuelas y cuerpo recto de manga corta y, por último, uno verde aterciopelado con detalle de pañuelo-capa en la parte del cuello.

Sin duda alguna, una serie de vestidos totalmente válidos para dar la bienvenida al 2023 o para celebrar la Navidad por todo lo alto, además disponibles por precios muy asequibles.

Pull & Bear

Pull & Bear también ha sacado a la luz una serie de ideas de lo más elegantes para estas fechas, y Rocío Osorno no las ha pasado por alto. Una de ellas es el vestido de lentejuelas plateado con tirantes, escote en V y espalda descubierta que ya se ha popularizado en prácticamente todos los rincones del planeta. Por otro lado, también ha captado la atención de la creadora de contenido un maxi diseño granate con brillo, y por último, un vestido de manga larga en color negro y lentejuelas plateadas que solucionará desde una cena hasta un evento de gran calibre si está en tu armario.