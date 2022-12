El post de Rocío Osorno que ha revolucionado a sus seguidoras por esta falda de Zara

Zara es la marca que ha conseguido revolucionar a las seguidoras de Roció Osorno al verla con una falda pantalón impresionante. Ha llegado la revolución también en invierno, la falda pantalón no es cosa solo del verano, Zara se ha atrevido a crear una prenda espectacular para estos días de frío. Si no quieres renunciar a la comodidad, no lo dudes, hazte con un tipo de prenda con la que lucirás piernas y te sentirás especialmente bien ante un frío invernal que te invita a caminar por la ciudad. Zara tiene la falda con truco de Rocío Osorno que no puedes perderte.

La falda con truco de Zara de Rocío Osorno que ha revolucionado Instagram

Cada temporada las influencers como Rocío Osorno nos descubren prendas y complementos que están destinados a darnos lo mejor por mucho menos de lo que parece. Es el caso de una falda pantalón que se ha convertido en viral. Una prenda de ropa que Osorno nos ha hecho amar, revolucionando por completo esta temporada.

Un día lluvioso es la excusa perfecta para ponerse manos a la obra buscando un tipo de prenda de la que enamorarse a simple vista. Para ganar en comodidad, nada mejor que conseguir un tipo de falda de esas que siempre quedarán bien y, además, tiene truco. Rocío Osorno nos ha descubierto que hay faldas pantalón también en invierno.

Ir más abrigadita, no temer una racha de viento fuerte, cualquier excusa es buena para probar la falda de Rocío Osorno que está diseñada con todo lujo de detalles por Zara. Una buena opción para darle a nuestro estilismo el acabado que buscamos por mucho menos de lo que parece a simple vista.

Un estampado a cuadros tipo pata de gallo que nunca pasa de moda combinado con cualquier jersey o sudadera de nuestro armario. Rocío se atreve con un jersey con gatito y unos complementos muy parisinos. Un estilismo que podremos copiar gastando lo menos posible. Gracias a Zara que es la marca de un tipo de falda que está triunfando.

La marca Zara tiene esta falda de Rocío Osorno ideal para combinar con medias y botas o botines a la venta por solo 25,95 euros. Un dinero que te permitirá hacerte con esta falda disponible desde la talla XS hasta la XL. Hazte con ella antes de que se agote, es una buena prenda ideal para cualquier época del año.