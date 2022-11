La fiebre del tejano ha vuelto. Una tendencia que ya arrasó en los 2.000, pero que ha venido para quedarse. Y si no, que se lo digan a Rocío Osorno. La influencer, que reúne cerca de un millón y medio de seguidores, no ha tardado en unirse a esta novedad que viene pisando fuerte. Además, las prendas por las que ha apostado para crear un total look son de Zara, una de sus firmas low cost preferidas.

La diseñadora ha compartido en su perfil de Instagram un estilismo perfecto tanto para el día a día como para esas ocasiones especiales, ya que Rocío tiene el don de convertir algo básico en verdaderos lookazos.

Se trata de una blazer fluida con cuello solapa y de manga larga con bolsillos, también con solapa y cierre frontal con botones. Tiene un precio de 49,95 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL. Además, tiene su versión en gris, otro de los tonos de la temporada estival.

A juego, la firma de Amancio Ortega ha diseñado un pantalón del mismo estilo de líneas rectas, para así crear un perfecto total look que, desde luego no pasará desapercibido. Lo mejor de todo, es que ambas prendas se pueden llevar juntas o separadas, por lo que es una buena inversión para crear un perfecto fondo de armario.

Total look versión corto

Marta Soriano, nos ha dado una idea para lucir un conjunto completo vaquero de lo más glamuroso. La creadora de contenido, que también cuenta con una legión de seguidores en Instagram, ha lucido un mono tejano en corto con aberturas laterales y parte superior que imita a una cazadora de este tejido.

Lo mejor de tener en nuestro armario prendas de este estilo es que no pasarán de moda, ya que siempre serán una buena opción para lucir. De hecho, se les puede dar un toque más especial dependiendo de los accesorios con los que se combine.

De esta manera, el vaquero lo podremos lucir tanto en nuestro día a día como para esos eventos algo más formales. Las firmas de la Alta Costura tampoco han dudado en incorporar a sus colecciones este tejido que aporta glamour al conjunto. «Lo único que lamento es no haber inventado el pantalón vaquero”, dijo una vez Yves Saint Laurent. Palabras con las que dejó claro que este tejido ha traspasado la barrera del tiempo.

Sea como fuere, el tejano ha causado furor esta temporada y, probablemente lo haga de cara a la primavera y verano que viene, ya que se pueden crear looks de lo más socorridos.