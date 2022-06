Con la llegada del verano, muchos son los famosos que aprovechan para desplazarse a alguna de las costas más paradisíacas del planeta. Y aunque muchos de ellos prefieren disfrutar de ellas alojándose en hoteles, otros apuestan por hacerlo a bordo de lujosos yates que se convierten en el centro de todas las miradas durante la época estival. Dentro del mundo de las embarcaciones, hay algunas que destacan sobre el resto y en este post te decimos cuáles son.

Great White de Rafa Nadal

El barco del tenista es conocido en todos los rincones del planeta por su majestuosidad. Se trata de una Sunreef Power 80 de 24 metros de eslora y 13 de manga, construida con acero inoxidable principalmente y toques que van desde el minimalismo hasta el futurismo. Como no podía ser de otra manera, el deportista ha personalizado hasta el más mínimo detalle de su embarcación con el objetivo de estar lo más cómodo posible durante los meses de verano y vacaciones.

Drizzle y Valoria B de Amancio Ortega

Aunque ya está en construcción su nuevo yate, si hay dos embarcaciones emblemáticas en las arcas de Amancio Ortega son el Drizzle y el Valoria B. El primero de ellos tiene una capacidad para hasta 18 personas, las cuales pueden ubicarse en 3 camarotes dobles, 3 individuales y una suite presidencial. Por otro lado, el Valoria B fue bautizado así en honor a la madre del creador de Inditex, ya que ese es su pueblo natal. Alberga una capacidad de hasta 10 personas que pueden dormir en cinco camarotes cargados de comodidades.

Inspiration: Lionel Messi, Luis Suárez y Cesc Fábregas

Los tres exjugadores del FC Barcelona consolidaron una gran amistad mientras estaban en el equipo culé, razón por la que se les ha podido ver en más de una ocasión disfrutando de vacaciones de verano y tiempo de ocio en común a bordo de una embarcación Pershing 90 de 27 metros de eslora. Un yate que está disponible para alquilar, rondando los 77 mil euros por semana y sin incluir el amarre en puertos, el IVA o el combustible. Un precio de lo más elevado por el que cualquier persona puede tener oportunidad de dormir en cuatro camarotes dobles para diez persona, todos ellos equipados con baños, terraza y un gran salón.

Pitina III, de Florentino Pérez

Coronado como uno de los grandes empresarios del país, Florentino Pérez también cuenta con su propia embarcación. Esta no es otra que el Pitina III, un megayate de hasta 32 metros de eslora y más de diez años de antigüedad. No obstante, su valor ha ascendido con el tiempo hasta los 25 millones de euros, haciendo honor a su esposa ya fallecida con su nombre. Lo cierto es que se desconocen muchas de las características que giran en torno a este barco, pero sí se sabe que es made in Spain y cuenta con su puerto base en Puerto Portals, Mallorca. Pero pese a todas las comodidades que ofrece, no son muchos los rostros conocidos a los que deja subir a bordo.