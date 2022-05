El lado más personal de Carlos Alcaraz, el joven ‘sucesor’ de Rafa Nadal

Una vez más, el deporte español vuelve a consagrarse como uno de los más destacados a nivel mundial. Fue durante el pasado 8 de mayo cuando Carlos Alcaraz se proclamó como ganador del Masters 1000 al vencer a Alexander Zverev en la Caja Mágica de Madrid. Un partido que ha marcado un antes y un después dentro del ámbito del tenis, haciendo que el murciano se consagre como digno sucesor de Rafa Nadal con una carrera que va viento en popa.

Tras haberse coronado como el gran ganador del Mutua Madrid Open, el joven aprovechó para disfrutar de uno de los momentos más importantes de su vida en compañía de sus seres queridos. Según él mismo publicó en sus redes sociales, se desplazó al restaurante Zielou de la capital para degustar una cena cargada de sorpresas y bengalas. Algo que no pasó desapercibido para el equipo del local, que no dudó en agradecer al tenista el hecho de haberles elegido en un día tan especial. Pero la celebración no quedó ahí, y más tarde Alcaraz y sus allegados se presentaron en una de las discotecas más conocidas del país, Tiffany’s the Club. Ubicado en pleno corazón de Madrid, este club es uno de los favoritos de algunos rostros conocidos, razón por la que Carlos quiso demostrar su lado más humano a la hora de interactuar con algunos de los asistentes e incluso hacerse fotos con ellos.

Pese a ser una de las figuras más destacadas en lo que a tenis se refiere, Carlos Alcaraz no ha dejado de lado ni en un solo instantes su vida personal. Así lo ha confirmado él mismo en diversas entrevistas, en las que ha hecho gala de su espontaneidad a la hora de confesar cómo es su día a día pese a haberse convertido en una persona famosa en todos los rincones del planeta: “Me he emborrachado alguna vez. Cuando voy a mi pueblo me olvido de que soy jugador de tenis y soy uno más”, admitía.

Con respecto a su residencia habitual, ésta está ubicada en la Academia Juan Carlos Ferrero Equelite de Villena, Alicante, donde dispone de una cabaña en la que puede entrenar cuatro horas cada día, además de estar respaldado por fisioterapeutas, dietistas y otros compañeros de profesión.

Poco se sabe de este joven tenista en lo que a lo personal se refiere, pero lo cierto es que algunos detalles de su vida sí que han salido al descubierto. Y es que, aunque parece que su corazón está desocupado por el momento, anteriormente sí que fue conquistado por la también tenista María González Giménez. Ambos se conocieron en el club murciano en el que entrenan desde que eran pequeños, razón por la que surgió el amor y llegaron a protagonizar una relación bastante duradera que, aunque no llegó a buen puerto en lo sentimental, sí que lo hizo a nivel amistoso. Tanto es así, que los dos deportistas continúan siguiéndose en redes sociales e incluso se dan “me gusta” a sus respectivas publicaciones. Pero lo cierto es que Alcaraz permanece centrado en su carrera, la cual promete estar cargada de éxitos de cara a los años venideros.