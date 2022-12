El gran triunfo de Marta Ortega en su nueva etapa al frente de Inditex

Los últimos meses han estado repletos de cambios positivos para Marta Ortega. Fue durante el pasado abril cuando la hija de Amancio Ortega se estrenó como perfecta presidenta de Inditex con una fotografía oficial, una nueva etapa que afrontaba con la mayor de las ilusiones y dispuesta a hacer crecer, aún más si cabe, el imperio textil creado por su progenitor. Una ardua tarea que parece estar llevando a cabo con creces, o así lo han desvelado desde la propia firma de moda.

Teniendo en cuenta que el fin de año está a la vuelta de la esquina, en la página web de Inditex han querido llevar a cabo un balance que ha resultado ser bastante bueno para la empresa. Y es que, el grupo habría alcanzado su máximo histórico de ventas, beneficio y caja por segundo trimestre seguido. Un dato que confirma que este último trimestre ha sido el mejor de la historia de Inditex, siendo Marta Ortega una gran culpable de este logro.

Pero la buena nueva no ha quedado ahí, e Inditex ha entrado en detalles sobre cuáles han sido los factores que han hecho que el grupo brille como nunca antes. Uno de ellos son las ventas, habiendo crecido hasta un 37% más con respecto al mismo periodo, pero en 2020. Además, dentro de este ámbito, las compras online han crecido un 28% con respecto al 2020, y un 124% si se comparan con las de 2019. Unas muy buenas cifras que significan que los beneficios también han ido in crescendo, volviéndose a coronar la empresa como un gigante en lo que a la moda low cost se refiere, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras con nada más y nada menos que 1.301 millones de euros de ganancias.

Como no podía ser de otra manera, el nuevo consejero delegado de Marta Ortega, Óscar García Maceiras, no ha dudado en hacer acto de presencia en este comunicado tan especial, haciendo hincapié en las claves que ha efectuado junto a su compañera: “Colecciones con un alto componente de moda, una experiencia de compra atrayente y un equipo humano muy comprometido para lograr un crecimiento rentable y más sostenible”. Unas palabras que muestran un considerable orgullo por parte del protagonista, mientras que la hija de Amancio ha preferido no formar parte del mensaje para así ir demostrando sus avances con hechos.

Por si fuera poco, estos buenísimos datos han sido conseguidos de la mano de unos avances en lo que a sostenibilidad se refiere, apostando por una moda circular. Tanto es así, que hace tan solo unos meses, Zara instauraba en el Reino Unido una nueva plataforma bautizada como Zara Pre-Owned que tiene como objetivo el de “facilitar al cliente servicios de reparación, reventa y donación de prendas”. Sin duda alguna, una serie de avances que prometen un futuro de lo más exitoso para Marta Ortega al frente de la empresa de su padre de cara a los próximos años.