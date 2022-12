Nos encantan las prendas elegantes y que nos realzan. Si no tienes todavía esta blazer de plumas de Zara, ya tardas porque puede agotarse en breve y es la que debes llevar durante las fiestas navideñas.

Gracias a su color oscuro, va bien con cantidad de prendas, sea con vestidos o pantalones, y hasta en reuniones algo más sofisticadas.

Cómo es la blazer de plumas de Zara

Te encantará con sólo verla. Está confeccionada con tejido en mezcla de viscosa y lleva cuello solapa y manga larga acabada en plumas extraíbles. Además destaca por sus bolsillos con solapa en delantero, forro interior a tono y cierre frontal con botón.

Confeccionada en poliéster y viscosa

Desde Zara apuestan por los mejores materiales para dar con ropa sostenible y además que dure en el tiempo. así esta chaqueta está confeccionada en 68% poliéster · 29% viscosa · 3% elastano y el forro en 100% viscosa.

En sus cuidados, desde la web aconsejan que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Para esta blazer en concreto, recomiendan no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no usar secadora y no planchar adornos.

Desde Zara trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de sus prendas.

Con qué la combinamos

Es una chaqueta que va bien para múltiples ocasiones y que las plumas en las mangas la hacen todavía más elegante y le dan ese toque festivo que necesitamos para Navidad.

Así nos la ponemos tanto con vestidos como con otras prendas más informales, es el caso de los jeans, de los pantalones rectos en negro, faldas de plumas, vestidos de lentejuelas, corsés de abalorios con tirantes, y las sandalias de tacón de diversos colores que están en la misma web de Zara.

Cuál es su precio

Corre porque quedan pocas tallas. De momento, en la versión online está la XS y la M, por lo que si tienes otras tallas, entonces deberás ir a la tienda física o bien enviar un mail a la marca. El precio de la blazer es de 99,95 euros, y la puedes tener en breve para poder lucirla en estas fiestas. No te la pierdas y tenla al momento.