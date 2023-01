Un año más, el portal UFO No more ha hecho un análisis exhaustivo del armario de las royals. Un detallado informe en el que se expone el número de prendas que ha estrenado cada una de ellas, el coste total que han invertido en sus armarios, los looks que han reciclado, las firmas a las que más han recurrido, así como las prendas no identificadas. Un ránking en el que, a pesar de que sus apariciones públicas han sido contadas debido a su estado de salud, la princesa Charlene de Mónaco ocupa el primer puesto de una lista en la que no faltan la princesa de Gales -en tercer puesto-, Meghan Markle, o la Reina Letizia, en una posición más discreta.

La esposa de Felipe VI se encuentra en un decimocuarto puesto en gasto, solo por delante de royals como Marie de Dinamarca, Stephanie de Luxemburgo, Victoria y Magdalena de Suecia o la princesa Eugenia. Según este informe, doña Letizia estrenó en 2022 un total de 129 piezas, de las cuales ocho aún no se han identificado. La Reina ha desembolsado casi 54.000 euros por estas prendas, a una media de 500 euros por pieza.

Un informe en el que se han detallado tres categorías fundamentales: piezas no identificadas, piezas de diseñador conocido pero personalizadas o de precio desconocido, y piezas en las que se conocen todos los detalles. Una lista en la que encontramos firmas de todo tipo, desde las de más alto nivel a otras al alcance de todos. Un informe en el que se ha analizado a casi una veintena de royals, desde la esposa de Alberto de Mónaco hasta la Reina Letizia, sin olvidar a otras como Meghan Markle, Magdalena, Victoria y Sofía de Suecia, Máxima de Holanda, Mary de Dinamarca, Mette Marit de Noruega, Matilde de los Belgas o Marie Chantal Miller y su hija Olympia de Grecia. Entre todas estas royals han estrenado prendas y accesorios por un valor de total de 2.364.416,75 euros, la mayoría de los cuales han podido ser identificadas.

Charlene, la más ‘gastosa’

El primer puesto en este detallado informe lo ocupa la princesa Charlene. A pesar de que la esposa de Alberto de Mónaco ha tenido una agenda oficial más reducida que otras royals debido a su estado de salud -hay que tener en cuenta que todavía no se ha recuperado del todo de la infección que la mantuvo tantos meses en Sudáfrica-, la ex nadadora ha invertido más de 700.000 euros en su vestuario. La Princesa ha estrenado este año más de un centenar de piezas, de las cuales, aún hay siete sin identificar. Según el portal, el promedio por prenda supera los 11.000 euros.

Gastos de representación

El vestuario de las royals es una cuestión importante dado que realizan una función de representación oficial -no así en el caso de algunas como Meghan Markle u Olympia de Grecia, que solo ejercen papel institucional en ocasiones muy puntuales-. Por este motivo, sus gastos dependen del presupuesto de las diferentes casas reales a tal efecto. El de la Casa Real española es uno de los más modestos, frente a los 85 del Reino Unido, los casi 48 millones que recibe Mónaco -una parte directa solo para el Príncipe-, los 44 de Holanda, los 18 de Luxemburgo o los 11 de Bélgica.

Pero, más allá de esto, el patrimonio personal de los soberanos de algunos territorios como Mónaco, Luxemburgo o Liechtenstein es inmensa. Por ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo cuenta con una riqueza valorada en 4000 millones de euros. En segundo lugar está Liechtenstein, con un patrimonio estimado de 3500 millones de euros y, en tercero, el príncipe Alberto de Mónaco, con 1000 millones de euros. Cifras que están muy por encima de los 2,5 millones que declaró hace unos meses Felipe VI. Con estas arcas, invertir más de 700.000 euros en gastos de representación quizás no sea tan extraño.