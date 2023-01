El misterio de la nueva ‘alianza’ de la Reina Letizia

A pesar de que no es una gran amante de las joyas, doña Letizia guarda en su joyero piezas especiales que tienen un significado importante para ella y que utiliza de manera recurrente. Es el caso, por ejemplo, de la sortija dorada de Karen Hallam que estrenó en el mes de abril del año 2019 y que, al principio, se pensó que había sido un regalo de sus hijas. No obstante, al parecer, la pieza fue un obsequio de Felipe VI, con motivo del día que la pareja decidió casarse, aunque no ha trascendido la fecha.

Esta sortija no ha sido la única pieza que la Reina ha estrenado en los últimos años y que ha acaparado una especial atención. Antes de esa, también llevó durante bastante tiempo un llamativo anillo verde, que fue objeto de numerosos titulares. No tanto por la joya en sí, sino porque doña Letizia no suele llevar anillos. No lo hace por varios motivos. Por un lado, porque tras el estallido del escándalo del caso Nóos decidió quitarse la sortija de pedida que le regaló el Rey, ya que la había comprado Iñaki Urdangarin y, por otro, porque siempre ha dicho que le molestan cuando tiene que dar la mano a tantas personas -se rumorea que la esposa de Felipe VI aprieta con fuerza al saludar-. Lo cierto es que, hasta la fecha, la única sortija que ha resistido durante más tiempo en sus manos ha sido la de Karen Hallam.

Sin embargo, en su primera aparición oficial del año, coincidiendo con la Pascua Militar, doña Letizia ha sorprendido con una nueva joya. Para esta cita, la Reina ha recuperado un look en rojo de Felipe Varela, que estrenó hace varios años en una recepción al Cuerpo Diplomático. Un vestido de corte recto con detalles de encaje en el escote, las mangas, el bajo y la espalda, que ha combinado con zapatos a tono. Ha completado el look con unos pendientes de brillantes y rubíes de Gold & Roses -una de sus firmas predilectas de joyas- y una nueva sortija, que ha llevado en el dedo anular de la mano izquierda, donde solía llevar de manera habitual la de Karen Hallam, aunque a veces la cambiaba de mano y de dedo.

En este caso, se trata de una sortija con forma de alianza, en oro o con baño en tono dorado, en la que se puede leer la palabra ‘love’ -amor-. El anillo parece tener también una flor de lis, el emblema de los Borbones, aunque por ahora no se puede confirmar, dado que las imágenes disponibles no permiten verla con total nitidez. Habrá que esperar a ver si con el tiempo conocemos más detalles de esta pieza tan especial con la que la Reina ha dado el pistoletazo de salida al nuevo año.