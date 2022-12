La versión oficial de Iñaki Urdangarin sobre su enfrentamiento económico con la Infanta Cristina

En un mes se cumplirá el primer aniversario tras la ruptura entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Después de que salieran unas fotografías en las que aparecía el ex duque de Palma junto a Ainhoa Armentia, el ex jugador de balonmano y la hija de don Juan Carlos emitieron un escueto comunicado en el que indicaron que ponían fin a su relación matrimonial.

Desde entonces, ambos han hecho su vida por separados, aunque han coincidido en varias ocasiones, demostrando así que la cordialidad sigue estando presente entre ellos. Mucho se ha hablado durante todo este tiempo sobre qué tipo de acuerdo estarían pactando para oficializar su separación.

Ahora, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha querido matizar algunas cuestiones de las que se han hablado en las últimas semanas. En una entrevista en el programa El mundo, de la emisora catalana RAC1, ha respondido a la pregunta de si los duques de Palma han roto definitivamente o es un impasse. “Es un impasse, claramente”, ha dicho.

Asimismo, ha indicado que, por ahora, no hay ningún documento de separación firmado. El único papel que firmaron fue el comunicado que enviaron a la agencia Efe y que él mismo redacto.

En la mencionada conversación, Pascual Vives ha dejado claro que Iñaki Urdangarin y la Infanta no se han separado. «Puedo decir lo que no es; no es ni un cese, ni es una separación ni es un divorcio, es un tiempo que se dan», ha aclarado. En la misma línea, el abogado ha dejado claro que la decisión de interrumpir su relación matrimonial es «una decisión muy privada y piden respeto para todas las personas que les importan».

El letrado ha continuado hablando sobre una posible reconciliación por ambas partes y ha dicho que “yo siempre digo que la infanta Cristina es una persona extraordinaria y las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias y yo sé de un testimonio de actuaciones extraordinarias por parte de la infanta doña Cristina». Ha añadido también que no sabe si eso podría llegar a suceder porque “una cosa es confiar, yo puedo pensar en mi fuero interno que me agradaría que pasara eso, pero a lo largo de los años, lo que me agradaría que pasara no ha sucedido».

Mario Pascual Vives sobre las fotos de Iñaki y Ainhoa

En relación a las imágenes en las que aparecía Urdangarin con Armentia de la mano ha dicho que “»las fotos sorprendieron a mucha gente y a mí en particular, fueron toda una sorpresa, ahora que las cosas estaban más tranquilas ocupándome del tema del tercer grado y la libertad condicional y no tenía trato con los periodistas», pero también ha hecho hincapié en que se enteró el mismo día que salieron a la luz, aunque ha matizado que cree que Iñaki Urdangarin sí sabía que existía, pero «no sé desde cuándo».

Aclaración económica

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha determinado la devolución de un total de 201.000 euros a los ex duques de Palma, por haber pagad de más en concepto de responsabilidad civil derivada del caso Nóos, tal como ha adelantado en su edición digital el diario El Mundo.

Según ha indicado el mencionado medo, el letrado de la Administración de Justicia ha dictado una diligencia, por la cual insta al Gobierno de Baleares a que reintegre los fondos a los ex duques de Palma en el plazo de diez días. La Audiencia de Palma considera que, en el caso concreto de Iñaki Urdangarin, el deportista abonó una cantidad más alta a la que le correspondía y que por lo tanto, se le tiene que devolver un importe de 132.695,03 euros. Por su parte, a la Infanta Cristina hay que reintegrarle un total de 68.479,97 euros y a Diego Torres se le devolverán 32.112,50 euros. Tal como explica el citado medio, la hermana de Felipe VI ya habría manifestado su total conformidad con la devolución.

Sin embargo, parece que Iñaki Urdangarin no estaría del todo de acuerdo con este punto. El ex duque de Palma ha presentado un escrito para que la parte que se le va a ingresar a la Infanta se le reembolse a él. Un documento en el que asegura que ese dinero le corresponde a él y que la hermana del Rey Felipe no debe percibir cantidad alguna al ser simplemente responsable a título lucrativo. Por su parte, doña Cristina, a través de sus representante, también ha presentado un escrito en el que solicita la devolución en su cuenta.

Sin embargo, el representante legal del exjugador de balonmano ha matizado esta información. Si bien existe una petición presentada en verano, existe otra posterior que anula esta. Asimismo, ha aclarado el motivo de este paso legal, y nada tiene que ver con poner obstáculos o generar tensiones con su exmujer.

Tal como ha señalado Paloma García Pelayo, «se consigna que cobren los mayores pagadores de la condena (Urdangarin), y se excluye a las esposas». Sin embargo, en octubre se presenta otra petición con un cambio de criterio «donde sí se reconoce a las esposas, pues ellas también han pagado». Completando esta información, Pascual Vives afirma que «en absoluto» su cliente ha querido quedarse con el total de 201.000 euros que se les va a devolver. «Se solapa un escrito histórico con otro presente, sería un error porque en ningún caso ha sido así», y ha zanjado, «solo quiere lo que le dice el letrado de la Administración de Justicia que le toca a él».