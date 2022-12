Este martes se hacía público que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin están enfrentados por 68.000 euros. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha determinado la devolución de un total de 201.000 euros a los ex duques de Palma, por haber pagado de más en concepto de responsabilidad civil derivada del caso Nóos.

Tal como adelantaba la edición digital de El Mundo, el letrado de la Administración de Justicia ha dictado una diligencia, por la cual insta al Gobierno de Baleares a que reintegre los fondos tanto a Iñaki Urdangarin, como a la Infanta Cristina y a Diego Torres. Al parecer, entre los tres, se ha calculado que abonaron 233.287 euros extra al hacer frente a la condena que les impuso el Tribunal Supremo y que ahora se les tiene que reembolsar.

En concreto, a Iñaki Urdangarin le corresponden 132.695,03 euros, a la Infanta Cristina 68.479,97 euros y a Diego Torres 32.112,50 euros. Sin embargo, tal como explica el citado medio, mientras que la hermana de Felipe VI ya habría manifestado su total conformidad con la devolución, el ex duque de Palma habría presentado un escrito para que la parte que se le va a ingresar a la Infanta se le reembolse a él. La periodista Paloma García-Pelayo se ha puesto en contacto con el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual-Vives, que ha matizado este tema. El letrado ha dicho que en ningún caso Urdangarin se ha opuesto a que a la Infanta Cristina se le reembolse cantidad alguna.

Apenas unas horas después de conocerse esta noticia, las cámaras de la Agencia Gtres han podido hablar en exclusiva con la madre de Iñaki Urdangarin. Claire Liebaert ha sido siempre uno de los grandes apoyos para el marido de la Infanta Cristina, pero también para la hermana de Felipe VI. La madre de Urdangarin ha dicho que el deportista se encuentra bien, aunque está un poco molesto con el tema de la reciente operación de codo a la que se ha tenido que someter.

Sobre la reciente información relativa a la devolución de los importes por parte del Gobierno Balear, la madre de Urdangarin se ha mostrado prudente: “no sé nada de eso, y la verdad es que no puedo decirte nada, porque no puedo decirte nada”, ha declarado. Lo que sí ha dicho es que espera pasar la Navidad en familia, sin entrar en más detalles: «bien, bien, todos juntos», eso sí, no sabe si la Infanta Cristina estará también.

A pesar de que se ha comentado que ya ha podido conocer a la nueva novia de su hijo, ella ha declarado que no es así y que no conocer a Ainhoa Armentia: «no la conozco», ha asegurado antes de marcharse de manera apresurada.